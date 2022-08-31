Polonya'da kış öncesi kömür madenlerinde kuyruk oluştu
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Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının ardından batı ülkelerinin Rusya'ya yönelik yaptırımlarıyla birlikte Polonya'da enerji ve yakıt krizi yaşanmaya başladı.
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının ardından batı ülkelerinin Rusya'ya yönelik yaptırımlarıyla birlikte Polonya'da enerji ve yakıt krizi yaşanmaya başladı. Polonya'nın Bogdanka kentinde bulunan Bogdanka kömür madeni, maden önünde sıraya giren araçlar ve vatandaşlar görüntülendi.
Kaynak: AA / Jakub Porzycki - Güncel