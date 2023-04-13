Polonya'da 'Katyn Katliamı'nın kurbanları 83. yılında anılıyor

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Katyn Katliamı'nın bir soykırım suçu olduğunu belirterek, "Bu aslında ulus olarak bizi yok etmekle ilgiliydi.

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Katyn Katliamı'nın bir soykırım suçu olduğunu belirterek, "Bu aslında ulus olarak bizi yok etmekle ilgiliydi. Katyn Katliamı tarihimizin en trajik olaylarından biri." dedi.

Cumhurbaşkanı Duda, Katyn Katliamı'nın 83. yıl dönümü nedeniyle değerlendirmelerde bulundu.

Ukrayna'da yaşananları dehşetle izlediklerinin altını çizen Duda, suçluların yargılanması gerektiğini vurguladı.

Duda, Stalin döneminde yaklaşık 22 bin Polonyalının infaz edildiği Katyn Katliamı'nın bir soykırım suçu olduğunu belirterek, "Bu aslında ulus olarak bizi yok etmekle ilgiliydi. Katyn Katliamı tarihimizin en trajik olaylarından biri." ifadelerini kullandı.

Polonya, 2007'de aldığı kararla 13 Nisan'ı "Katyn Suçu Kurbanlarını Anma Günü" olarak belirlemişti.