Polonya'da Hükümet Binaları Üzerinde Dron Olayı: 2 Belarus Vatandaşı Gözaltında

Polonya Başbakanı Donald Tusk, Belweder Sarayı ve hükümet binaları üzerinde uçan bir dronun Polonya Devlet Koruma Servisince (SOP) etkisiz hale getirildiğini ve 2 Belarus vatandaşının gözaltına alındığını duyurdu.

Tusk, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "SOP, Parkowa'daki hükümet binaları ve (Polonya Cumhurbaşkanının resmi konutlarından) Belweder Sarayı üzerinde uçan bir dronu etkisiz hale getirdi." ifadelerini kullandı.

Paylaşımında, olayla ilgili 2 Belarus vatandaşının gözaltına alındığını belirten Tusk, polisin incelemesinin devam ettiğini aktardı.