Polonya'da Hükümet Binaları Üzerinde Dron Olayı: 2 Belarus Vatandaşı Gözaltında

Polonya Başbakanı Donald Tusk, hükümet binaları ve Belweder Sarayı üzerinde uçan bir dronun etkisiz hale getirildiğini ve 2 Belarus vatandaşının gözaltına alındığını açıkladı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Polonya Başbakanı Donald Tusk, Belweder Sarayı ve hükümet binaları üzerinde uçan bir dronun Polonya Devlet Koruma Servisince (SOP) etkisiz hale getirildiğini ve 2 Belarus vatandaşının gözaltına alındığını duyurdu.

Tusk, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "SOP, Parkowa'daki hükümet binaları ve (Polonya Cumhurbaşkanının resmi konutlarından) Belweder Sarayı üzerinde uçan bir dronu etkisiz hale getirdi." ifadelerini kullandı.

Paylaşımında, olayla ilgili 2 Belarus vatandaşının gözaltına alındığını belirten Tusk, polisin incelemesinin devam ettiğini aktardı.

Kaynak: AA / Eren Beksaç - Güncel
