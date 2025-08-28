Polonya'da Hava Gösterisi Hazırlıkları Sırasında F-16 Düştü, Pilot Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Polonya'da bu hafta sonu yapılması planlanan uluslararası hava gösterisinin hazırlıkları sırasında bir F-16 savaş uçağı düştü. Olayda pilot hayatını kaybederken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Polonya'da bu hafta sonu yapılması planlanan uluslararası hava gösterisinin hazırlıkları sırasında ülkeye ait bir F-16 savaş uçağı düştü.

Polonya'nın PAP haber ajansı, ülkenin orta kesimlerindeki Radom'da bu hafta sonu yapılması planlanan uluslararası hava gösterisinin hazırlıkları sırasında bir F-16 savaş uçağının düştüğünü bildirdi.

Polonya Hava Kuvvetlerine ait uçağın düşmesine ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yapan Hükümet Sözcüsü Adam Szlapka, "Radom'da bir trajedi meydana geldi. Hava gösterisi hazırlıkları sırasında bir F-16 düştü. Ne yazık ki pilot hayatını kaybetti." ifadelerine yer verdi.

Polonya Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz'in de olay yerine gittiği belirtilirken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Lejla Biogradlija - Güncel
Samsunspor yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek

Samsunspor ne yaptıysa olmadı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bursa'da orman yangını: Alevler yerleşim birimlerine ilerledi, bölgeden anonslar yükseldi

Alevler yerleşim birimlerine ulaştı, anons sesleri yükseldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.