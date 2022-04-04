Polonya'da Gönüllüler Ukraynalılar'a Yemek Hazırlıyor - Haberler

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Polonya'da Gönüllüler Ukraynalılar'a Yemek Hazırlıyor

DailyMotion.com - Güncel
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Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde sadece üç hafta içinde 3 milyondan fazla Ukraynalı Polonya dahil komşu ülkelere sığındı.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde sadece üç hafta içinde 3 milyondan fazla Ukraynalı Polonya dahil komşu ülkelere sığındı. Yeni gelenlerle ilgilenmek ve onları doyurmak için büyük çaba harcanıyor. Amerika'nın Sesi de o çabaların sarf edildiği yerlerden birinde, Polonya'daydı

DailyMotion.com / Güncel

Ukrayna, Polonya, Rusya, Güncel, Haberler

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