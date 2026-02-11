Polonya, Macaristan'a sığınan eski Adalet Bakanı Ziobro için "Avrupa Tutuklama Emri" talep etti

Polonya'da, Ocak ayında Macaristan tarafından siyasi sığınma hakkı verilen eski Adalet Bakanı Zbigniew Ziobro hakkında savcılar tarafından "Avrupa Tutuklama Emri" talep edildiği bildirildi.

Polonya'nın kamu yayıncısı TVP World'un haberine göre, Macaristan'ın ocak ayında sığınma hakkı verdiği Polonya eski Adalet Bakanı Ziobro, kamu fonlarının kötüye kullanılması ve görevi kötüye kullanma ile bağlantılı 26 ayrı suç işlemekle suçlanıyor.

Polonya'da savcılık, Ziobro hakkında Avrupa Birliği (AB) genelinde geçerli olacak "Avrupa Tutuklama Emri" çıkarılması için Varşova'daki bir bölge mahkemesine başvuruda bulunduğunu açıkladı.

Savcılıktan yapılan açıklamada, Ziobro'nun cezai sorumluluktan kaçmak amacıyla büyük olasılıkla bir AB ülkesinde saklandığı belirtildi ve mevcut adresinin bilinmediği ifade edildi.

Söz konusu talep, yetkililerin geçen hafta ülke içinde geçerli tutuklama emri çıkarmasının ve başkent Varşova'daki bir mahkemenin eski bakan hakkında tutuklu yargılama kararı vermesinin ardından geldi.

Polonya'daki soruşturmacılar, Ziobro'nun suç mağdurlarına yardım etmek amacıyla kurulan bir devlet programı olan Adalet Fonu'ndan yaklaşık 150 milyon zlotinin (35,4 milyon avro) kötüye kullanıldığı iddia edilen bir "organize suç örgütü" kurup yönettiğini öne sürüyor.

?- Polonya'nın eski Adalet Bakan Yardımcısı da Macaristan'a sığınmıştı

Polonya'da savcılık, ülkede 2019-2023 yılları arasında Adalet Bakan Yardımcılığı yapan Marcin Romanowski'ye "organize suç örgütüne katılmak" ve "zimmetine para geçirme girişiminde bulunmak" dahil birçok suçlama yöneltmişti.

Romanowski suçlamaları reddetmiş ve Aralık 2024'te Macaristan'a giderek siyasi sığınma talebinde bulunmuştu. Macaristan da Romanowski'ye bu hakkı tanımıştı.

Macaristan hükümetinin bu adımları, iki ülke arasında gerilime neden olmuş, Polonya, Macaristan ile diplomatik ilişkilerin seviyesini düşürmüştü.