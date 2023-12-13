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Polonya'da Donald Tusk liderliğindeki hükümet güvenoyu aldı

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Polonya'da Başbakan adayı olarak gösterilen Donald Tusk liderliğindeki hükümet parlamentodan güvenoyu aldı. Tusk liderliğindeki hükümet lehine 248 oy kullanılırken, 201 oy aleyhte kullanıldı. Tusk'un vaatleri arasında Ukrayna'ya yardım etmek, maaş artışları ve çiftçilerin sorunlarını çözmek yer alıyor.

Polonya'da Başbakan adayı olarak gösterilen Donald Tusk liderliğindeki hükümet parlamentodan güvenoyu aldı.

Hükümet, parlamentonun alt kanadı Sejm'de yapılan güven oylamasını kazandı.

Tusk liderliğindeki hükümet lehine 248 oy kullanılırken, 201 oy aleyhte kullanıldı.

Sivil Koalisyon, Üçüncü Yol ve Sol Parti'nin desteklediği Tusk, 2007-2014 yılları arasında Sivil Platform hükümetlerinde başbakanlık yapmıştı. Bu sabah hükümetini duyuran ve bakanlarını sunan Tusk'un yarın yemin etmesi bekleniyor.

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, 15 Ekim'de yapılan seçimlerin ardından hükümet kurma görevini seçimlerde birinci olan ancak meclis çoğunluğunu sağlayamayan Hukuk ve Adalet Partisi'nin temsilcisi Mateusz Morawiecki'ye vermişti.

Morawiecki'nin güven oylamasını kazanmak için parlamentonun alt kanadı Sejm'de mutlak çoğunluğun desteğini alması gerekiyordu. Morawiecki liderliğindeki Hukuk ve Adalet Partisi hükümeti 12 Aralık'ta parlamentodan güvenoyu alamamıştı.

Tusk ve vaatleri

Tusk bugün erken saatlerde yaptığı açıklamada, hükümetinin Batı'dan komşu Ukrayna'ya yardım etmeye devam etmesini talep edeceği sözünü verdi ve Varşova'nın NATO'nun istikrarlı bir müttefiki ve Avrupa'da bir lider olacağını kaydetti.

Ülkede "Aktif Anne" programının bir parçası olarak yardıma ihtiyaç duyan tüm ebeveynlere ayda 1500 zloti (345 avro) ödeyeceklerini ifade eden Tusk, öğretmenlere yüzde 30, tüm kamu sektörüne ise yüzde 20 zam sözü verdi.

Tusk, seçimden önce verdiği enflasyonla mücadele, yargıda reform ve çiftçinin sorunlarının çözülmesi gibi tüm vaatleri yerine getireceğini vurguladı.

Kaynak: AA / Güncel

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