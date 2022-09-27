Polonya'da devlete ait petrol dağıtım şirketinde çıkan yangında 2 kişi öldü Güncel Haberler Polonya'da devlete ait petrol dağıtım şirketi PKN Orlen'in tesisinde çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti. Polonya'da devlete ait petrol dağıtım şirketi PKN Orlen'in tesisinde çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti. PKN Orlen'den yapılan açıklamada, şirketin Plock kentindeki tesisinde bulunan fırınlardan birinde çıkan yangının diğer bölümlere sıçramadan söndürüldüğü belirtildi. Plock Başsavcılık Ofisi Sözcüsü Iwona Smigielska-Kowalska, yangında 2 kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi. Smigielska-Kowalska, yangınla ilgili soruşturma açıldığı bilgisini de paylaştı. Güncel Kaynak: AA / Büşra Selvi Öğütcen Polonya Güncel Haberler

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