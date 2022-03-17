Polonya'da demiryolu sistemi arızası nedeniyle tren seferlerinde gecikmeler yaşandı
AA - Güncel
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Polonya'nın Krakow kentinde demiryolu sistemi arızası nedeniyle tren seferlerinde gecikmeler yaşandı.
Polonya'nın Krakow kentinde demiryolu sistemi arızası nedeniyle tren seferlerinde gecikmeler yaşandı. Rusya'nın saldırılarından kaçan Ukrayna'daki sivillerin geldiği Krakow'daki tren istasyonlarında arıza nedeniyle yoğunluk yaşandığı görüldü. Öte yandan Ukraynalı siviller, Krakov'daki geçici konaklama merkezine çevrilen eski hastane binasında ağırlanmaya devam ediyor.