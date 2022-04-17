Polonya'da "Dallar Bayramı" kutlandı
AA - Güncel
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Kiliseye gelen vatandaşlar Ayinden detaylar KARAKOV - Polonya'nın Krakov kentinde Ortodokslar, Hazreti İsa'nın Kudüs'e giriş günü olarak kabul edilen Dallar Bayramı'nı kutlamak için şehir merkezindeki kilisede buluştu.
Kiliseye gelen vatandaşlar
Ayinden detaylar KARAKOV - Polonya'nın Krakov kentinde Ortodokslar, Hazreti İsa'nın Kudüs'e giriş günü olarak kabul edilen Dallar Bayramı'nı kutlamak için şehir merkezindeki kilisede buluştu. Ayine Ukraynalı mültecilerden de katılanlar oldu.