Polonya'da "Dallar Bayramı" kutlandı

Kiliseye gelen vatandaşlar

Ayinden detaylar KARAKOV - Polonya'nın Krakov kentinde Ortodokslar, Hazreti İsa'nın Kudüs'e giriş günü olarak kabul edilen Dallar Bayramı'nı kutlamak için şehir merkezindeki kilisede buluştu. Ayine Ukraynalı mültecilerden de katılanlar oldu.