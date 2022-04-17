Polonya'da "Dallar Bayramı" kutlandı - Haberler

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Polonya'da "Dallar Bayramı" kutlandı

AA - Güncel
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Kiliseye gelen vatandaşlar Ayinden detaylar KARAKOV - Polonya'nın Krakov kentinde Ortodokslar, Hazreti İsa'nın Kudüs'e giriş günü olarak kabul edilen Dallar Bayramı'nı kutlamak için şehir merkezindeki kilisede buluştu.

Kiliseye gelen vatandaşlar

Ayinden detaylar KARAKOV - Polonya'nın Krakov kentinde Ortodokslar, Hazreti İsa'nın Kudüs'e giriş günü olarak kabul edilen Dallar Bayramı'nı kutlamak için şehir merkezindeki kilisede buluştu. Ayine Ukraynalı mültecilerden de katılanlar oldu.

Polonya'da Dallar Bayramı kutlandı

Polonya'da Dallar Bayramı kutlandı

Polonya'da Dallar Bayramı kutlandı

Polonya'da Dallar Bayramı kutlandı

AA / Güncel

Polonya, Kudüs, Güncel, Haberler

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