Polonya'da Cumhurbaşkanlığı Seçimi İçin Oy Verme İşlemleri Başladı

Polonya'da Cumhurbaşkanlığı Seçimi İçin Oy Verme İşlemleri Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Polonya'da 28 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu cumhurbaşkanlığı seçiminde oy verme işlemleri yerel saatle 07.00'de başladı. 32 bin 143 sandığın kurulduğu seçimde iktidar ve muhalefet adayı arasında kıyasıya bir yarış bekleniyor.

- Polonya'da halk cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başında

VARŞOVA - Polonya'da cumhurbaşkanlığı seçimi için oy verme işlemi yerel saatle 07.00'de başladı.

Polonya'da halk yeni cumhurbaşkanını belirlemek üzere bugün sandığa gidiyor. Ülkedeki 28 milyon 943 bin 594 kayıtlı seçmen için oy kullanma işlemleri yerel saatle 07.00'de başladı.

Polonya Devlet Seçim Komisyonu Başkanı Sylwester Marciniak yurt çapında kurulan sandık sayısının 32 bin 143 olduğunu, oy verme işlemlerinin şu an için sorunsuz gerçekleştiğini açıkladı.

Sandıkların yerel saatle 21.00'de kapanacağı seçimde 13 aday yarışıyor. İktidarın partisi Vatandaş Platformu'nun (Platforma Obywatelska) adayı Rafal Trzaskowski ile ana muhalefetteki Hukuk ve Adalet Partisi'nin (Prawo i Sprawiedliwosci) adayı Karol Nawrocki favori adaylar arasında yer alıyor.

Herhangi bir adayın yüzde 50'nin üzerinde oy alamaması durumunda ise seçimlerin ikinci turu 1 Haziran 2025 Pazar günü yapılacak.

Polonya'da cumhurbaşkanlığı seçimleri 5 yılda bir yapılırken, bir isim en fazla iki kere cumhurbaşkanlığı görevine seçilebiliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EBRU ORHAN - Güncel
Ali Koç tarih verdi! Fenerbahçe seçime gidiyor

Ali Koç tarih verdi! Fenerbahçe seçime gidiyor
Aziz Yıldırım kanadından Ali Koç'un seçim kararına ilk tepki: Bugünden tezi yok git

Ali Koç'un seçim kararına ilk tepki Aziz Yıldırım kanadından
İsrail Gazze'de geniş çaplı kara harekatı başlattı

İsrail Gazze'de geniş çaplı kara harekatı başlattı
Eski oyuncu Ahmet Fırat evinin balkonunda ölü bulundu

Bir dönem oyunculuk yapıyordu! Evinin balkonunda ölü bulundu
Eleştirilerin hedefindeki Sagopa Kajmer sessizliğini bozdu

Eleştirilerin hedefindeki ünlü rapçi Sagopa Kajmer sessizliğini bozdu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hull City'de milli yıldızla ayrılık açıklandı

Avrupa kulübü, milli oyuncumuzu takımdan gönderdi
Dünya Miras Listesi'nde yer alan Hevsel Bahçeleri'nde 2 milyar liralık kenevir imha edildi

Dünya Miras Listesi'nde yer alıyor! 2 milyarlık kenevir ele geçirildi
Rooney'den Manchester United'a tavsiye: Galatasaray'dan onu alın

Manchester United'a tavsiye verdi: Galatasaray'dan onu al
Eurovision 2025'i Avusturya kazandı! Finale İsrail protestosu damga vurdu

Eurovision'da kazanan belli oldu! Finale İsrail protestosu damga vurdu
İstanbul Havalimanı'nda 3 kadının cinsel organlarından kilolarca altın çıktı

Kadınların cinsel organlarından çıkanlar şaşkına çevirdi
Yemen'den İsrail'e füze saldırısı

İsrail'i yatağından kaldıran saldırı! Şüphe ettikleri tek bir grup var
İstanbul'da halk otobüsü şoförleri 22 Mayıs'tan itibaren greve gidiyor

İstanbul'da şoförler kontak kapatıyor, otobüsler çalışmayacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.