Polonya'da Cumhurbaşkanlığı Seçimi İçin Oy Verme İşlemleri Başladı

- Polonya'da halk cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başında

VARŞOVA - Polonya'da cumhurbaşkanlığı seçimi için oy verme işlemi yerel saatle 07.00'de başladı.

Polonya'da halk yeni cumhurbaşkanını belirlemek üzere bugün sandığa gidiyor. Ülkedeki 28 milyon 943 bin 594 kayıtlı seçmen için oy kullanma işlemleri yerel saatle 07.00'de başladı.

Polonya Devlet Seçim Komisyonu Başkanı Sylwester Marciniak yurt çapında kurulan sandık sayısının 32 bin 143 olduğunu, oy verme işlemlerinin şu an için sorunsuz gerçekleştiğini açıkladı.

Sandıkların yerel saatle 21.00'de kapanacağı seçimde 13 aday yarışıyor. İktidarın partisi Vatandaş Platformu'nun (Platforma Obywatelska) adayı Rafal Trzaskowski ile ana muhalefetteki Hukuk ve Adalet Partisi'nin (Prawo i Sprawiedliwosci) adayı Karol Nawrocki favori adaylar arasında yer alıyor.

Herhangi bir adayın yüzde 50'nin üzerinde oy alamaması durumunda ise seçimlerin ikinci turu 1 Haziran 2025 Pazar günü yapılacak.

Polonya'da cumhurbaşkanlığı seçimleri 5 yılda bir yapılırken, bir isim en fazla iki kere cumhurbaşkanlığı görevine seçilebiliyor.