Polonya'da Auschwitz-Birkenau Müzesi'nden iktidarın videosuna tepki

Polonya'da Nazi Almanyası tarafından 2. Dünya Savaşı döneminde kurulmuş en büyük toplama kampının bulunduğu alandaki Auschwitz-Birkenau Müzesi, iktidar partisinin yaklaşan hükümet karşıtı bir yürüyüşe katılımı engellemek için yayımladığı "imha kampı" temalı reklamını kınadı.

Polonya'da Nazi Almanyası tarafından 2. Dünya Savaşı döneminde kurulmuş en büyük toplama kampının bulunduğu alandaki Auschwitz-Birkenau Müzesi, iktidar partisinin yaklaşan hükümet karşıtı bir yürüyüşe katılımı engellemek için yayımladığı "imha kampı" temalı reklamını kınadı.

Müzenin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, siyasi reklamda, kampa yer vermenin ve bunu tema olarak kullanmanın kurbanların anısına hakaret olduğu belirtildi.

İktidardaki Hukuk ve Adalet Partisi (PİS), Polonya'nın muhalefet lideri ve eski Başbakanı Donald Tusk'un halkı 4 Haziran'da demokrasi yürüyüşüne çağırması üzerine tepki gösterdi.

PİS, bugün yayımladığı 14 saniyelik videoda, "Arbeit Macht Frei" (çalışmak özgür kılar) yazılı kapı da dahil olmak üzere eski ölüm kampının görüntülerini kullandı ve "Gerçekten bu slogan altında yürümek istiyor musunuz?" mesajını paylaştı.

"Kurbanların anısına hakarettir"

İktidar partisinin videosunun ardından Auschwitz-Birkenau Müzesi tarafından paylaşılan mesajda, "Alman Nazi kampı Auschwitz'de acı çeken ve ölen insanların trajedisinin araçsallaştırılması, siyasi tartışmanın hangi tarafında olursa olsun kurbanların anısına hakarettir. Bu, kamusal tartışmanın ahlaki ve entelektüel yozlaşmasının üzücü, acı verici ve kabul edilemez bir tezahürüdür." ifadesine yer verildi.

Nazi Almanya'sı 2. Dünya Savaşı sırasında işgal ettiği Polonya'da Oswiecim kasabasında kurduğu Auschwitz-Birkenau toplama kampında çoğu Yahudi olmak üzere 1,1 milyon kişiyi, zehirli gazlara, ağır çalışma şartlarına ve tıbbi deneylere maruz bırakarak katletmişti.

Sovyet birliklerinin 1945'te Polonya'ya girmesiyle kampta tutulanlar kurtarılmıştı.