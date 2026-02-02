Haberler

Anket: Polonyalıların çoğu ABD'yi "güvenilir bir müttefik" olarak görmüyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yeni bir ankete göre, Polonyalıların yarısından fazlası ABD'yi güvenilir bir müttefik olarak görmüyor. Ankette katılımcıların yalnızca %29.9'u bu konuda olumlu yanıt verirken, %53.2'si olumsuz yanıt verdi.

Polonya'da yapılan yeni bir anket, Polonyalıların yarısından fazlasının ABD'yi artık "güvenilir bir müttefik" olarak görmediğini ortaya koydu.

Polonya'nın kamu yayıncısı TVP World'ün haberine göre, SW Research tarafından Rzeczpospolita gazetesi için bir anket yapıldı.

27–28 Ocak tarihlerinde düzenlenen anket, 800 katılımcı ile yapıldı.

Ankette katılımcılara, "Bugünkü ABD'yi Polonya için güvenilir bir müttefik olarak görüyor musunuz?" sorusu yöneltildi.

Ankete göre, katılımcıların yalnızca yüzde 29,9'u "evet", yüzde 53,2'si ise "hayır" yanıtı verdi. Yüzde 16,9'u ise bu konuda fikri olmadığını söyledi.

ABD'ye güvensizlik oranı, genç yaş gruplarında yüzde 50'nin altında kalırken, ileri yaş gruplarında güvensizlik yaşla birlikte artış gösterdi.

Yapılan anket, cinsiyet, yaş, eğitim, gelir veya yerleşim yeri fark etmeksizin neredeyse tüm demografik gruplarda ABD'ye duyulan güvensizliğin güvenin önüne geçtiğini gösterdi.

Anket düzenlendiği tarih itibarıyla, ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu alıkoyduğu ve Grönland'ın kontrolünü üstlenmeye yönelik söylemlerinin gündemde olduğu bir ayın sonuna denk geldi.

ABD'ye yönelik tutumların genel olarak olumlu olduğu Polonya'da binlerce ABD askeri bulunuyor ve ülke Washington tarafından "örnek bir müttefik" olarak görülüyor.

Kaynak: AA / Eren Beksaç - Güncel
Epstein dosyalarındaki yeni belgelerde eski Güney Afrika Cumhurbaşkanı Zuma'nın ismi de yer aldı

Tüm dünyayı pislik ağına düşürmüş! Eski cumhurbaşkanı da listede var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cesur tercihiyle şoke etti: Ünlü oyuncu ödül törenine sütyensiz çıktı

Cesur tercihiyle şoke etti: Ünlü oyuncu ödül törenine sütyensiz çıktı
Haber alamadığı kardeşini evde ölü buldu

Haber alamadığı kardeşini korkunç şekilde buldu
Şiddetli ağrıyla hastaneye giden adamın makatından 100 yıllık top mermisi çıktı

Şiddetli ağrıyla hastaneye giden adamın makatından top mermisi çıktı
Motosikletle gelip kokoreç dükkanına kurşun yağdırdılar: 1 ölü, 2 yaralı

Kokoreç dükkanına kurşun yağdırdılar! Ölü ve yaralılar var
Cesur tercihiyle şoke etti: Ünlü oyuncu ödül törenine sütyensiz çıktı

Cesur tercihiyle şoke etti: Ünlü oyuncu ödül törenine sütyensiz çıktı
Fenerbahçe'de ayrılık! En-Nesyri maç sonunda takımla vedalaştı

Ayrılık! Maç sonunda takım arkadaşlarıyla vedalaştı
Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Mateta, sağlık kontrollerinden geçemedi

Fener'in gündemindeki yıldız isim sağlık kontrollerinden geçemedi