Polonya'da 8 Zanlı Sabotaj İddiasıyla Gözaltına Alındı

Polonya'da sabotaj eylemi hazırlığında oldukları iddiasıyla 8 zanlı gözaltına alındı.

Polonya Başbakanı Donald Tusk, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Polonya İç Güvenlik Teşkilatının (ABW) diğer güvenlik birimleriyle işbirliği içinde ülkenin çeşitli bölgelerinde sabotaj eylemi hazırlığında olduklarından şüphelenilen 8 kişinin gözaltına aldığını açıkladı.

Tusk, paylaşımında soruşturma ve operasyonel faaliyetlerin sürdüğünü vurguladı.

Polonya basınındaki haberlerde, Tusk'ın bahsettiği eylemlerin "askeri tesis ve kritik altyapıların keşfini yapmak, sabotaj için kaynak hazırlamak ve doğrudan saldırılar düzenlemek" olduğu belirtildi.