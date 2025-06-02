Polonya Cumhurbaşkanlığı Seçimini Nawrocki Kazandı

Polonya Cumhurbaşkanlığı Seçimini Nawrocki Kazandı
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Polonya'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin çekişmeli ikinci turunda Karol Nawrocki, oyların %50,9'unu alarak yeni cumhurbaşkanı oldu. Seçim, AB ilişkileri ve diğer önemli konular üzerindeki çekişmelerle gündeme geldi.

Polonya'da cumhurbaşkanı seçiminin çekişmeli ikinci turunda kazanan, oyların yüzde 50,9'unu alan Karol Nawrocki oldu.

Polonya'da pazar yapılan cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda kayıtlı 29 milyon seçmen, Varşova Belediye Başkanı Rafal Trzaskowski ve muhalefetteki muhafazakar Hukuk ve Adalet Partisinin adayı tarihçi Nawrocki arasında seçim yapmak için sandık başına gitti.

Seçim Komisyonu tarafından açıklanan resmi sonuçlara göre Nawrocki oyların yüzde 50,9'unu alarak ülkeyi 5 yıl boyunca cumhurbaşkanı makamında temsil edecek isim oldu. Seçim öncesi anketlerde az farkla önde gösterilen Trzaskowski ise 49,1'de kaldı.

Seçime katılım oranı yüzde 71,63 oldu.

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu, Polonya'da Başbakan Donald Tusk hükümeti ile muhalefet arasında, özellikle Avrupa Birliği (AB) ilişkileri, yargı reformları, kürtaj yasaları ve Rusya-Ukrayna Savaşı gibi konularda yaşanan çekişmelerin gölgesinde yapıldı.

Siyasi analistler, AB'ye mesafeli yaklaşımıyla bilinen ve ABD Başkanı Donald Trump'ın politikalarından esinlenen Nawrocki'nin cumhurbaşkanlığı döneminde veto yetkileriyle Tusk liderliğindeki koalisyon hükümetini zorlayabileceğini belirtiyor.

Kaynak: AA / Muhammet İkbal Arslan - Güncel
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