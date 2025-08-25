Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki Ukraynalı Mültecilere Yardım Tasarısını Veto Etti

Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, Ukrayna'da devam eden savaştan dolayı ülkesine gelen Ukraynalı mültecilere mali yardımın uzatılmasını öngören yasa tasarısını veto ettiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Nawrocki, Ukraynalı mültecilere devletin mali yardım sağlamaya devam etmesini öngören yasa tasarısına ilişkin basına açıklama yaptı.

Nawrocki, tasarıyı veto ettiğini, bu kişilere gelecek dönemde çocuk yardımı ve sağlık hizmetlerinde erişimde de sınırlama planları olduğunu duyurdu.

Kararını değiştirmeyeceğini söyleyen Nawrocki, "Mali yardım ve sağlık hizmetlerinin Polonya'da çalışmak için çaba gösteren Ukraynalılara verilmesi gerektiğine inanıyorum." dedi.

"Bu veto Ukrayna'ya sağlanan internetin kesilmesi anlamına geliyor"

Polonya Dijital İşler Bakanı Krzysztof Gawkowski ise ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Nawrocki'nin veto kararına tepki gösterdi.

Ukraynalı mültecilere yardımın kesilmesi kararının Ukrayna'nın internetini de etkilediğine işaret eden Gawkowski, şunları kaydetti:

"Bu adım Polonya'nın Ukrayna'ya sağladığı Starlink internet hizmetinin sonu anlamına geliyor. Ukrayna hükümet verilerinin güvenli bir yerde saklanması desteğinin de sonu anlamına geliyor."

Gawkowski, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e "hediye" verdiklerini savunarak, "(Cumhurbaşkanı Nawrocki) Bağımsızlık mücadelesi veren insanlara zarar veriyor ve aynı zamanda Rusya'ya yardım ediyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Yerel medyada yer alan haberlerde, Ukraynalı mültecilere sağlanan mali yardımın cumhurbaşkanı kararıyla veto edilmesi sonucunda Ukrayna'ya internet bağlantısını da kapsayan halihazırdaki yasanın 30 Eylül'de sona ereceği aktarıldı.