Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki: Ukrayna'nın AB Üyeliğine Şimdilik Karşıyım

Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki: Ukrayna'nın AB Üyeliğine Şimdilik Karşıyım
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, Ukrayna'nın Avrupa Birliği üyeliğine karşı olduğunu ifade ederek, ülkesinin Ukrayna'yı desteklemesi gerektiğini ancak kendi çıkarlarını da göz önünde bulundurması gerektiğini vurguladı.

Polonya'da 1 Haziran'da yapılan cumhurbaşkanı seçiminin galibi Karol Nawrocki, Ukrayna'nın Avrupa Birliği (AB) üyeliğine şimdilik karşı olduğunu söyledi.

Nawrocki, Macar Mandiner gazetesine verdiği röportajda, ülkesinin Ukrayna ile ilişkileriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Rusya'yı tüm bölge için en büyük tehdit olarak gördüğünü dile getiren Nawrocki, Polonya'nın stratejik ve jeopolitik açıdan Ukrayna'yı desteklemesi gerektiğini ifade etti.

Ukrayna'nın AB üyeliğine şimdilik karşı olduğunu belirten Nawrocki, "Bir yandan Ukrayna'yı Rusya ile yaşadığı çatışmada desteklemeliyiz ancak Ukrayna; Polonya, Macaristan ve diğer ülkelerin de kendi çıkarlarının olduğunu anlamalı." dedi.

Nawrocki, Polonya'nın Ukrayna'yı desteklemede öncü bir rol oynadığını belirterek, bunun kendi ülke çıkarlarına sahip olma hakları için bir temel sağladığını vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı döneminde ülkesi ile Ukrayna arasında tarım ve lojistik sektörlerinde adil olmayan bir rekabete razı olmayacağını kaydeden Nawrocki, "Ukrayna'yı, Rusya'ya karşı çok cesur bir şekilde kendini savunan bir ülke olarak görüyorum ancak kendisine destek olan diğer ülkelerin çıkarlarına da saygı göstermesi gerektiğini anlamalı." diye konuştu.

Polonya cumhurbaşkanını seçmişti

Polonya'da 1 Haziran'da yapılan cumhurbaşkanı seçiminin çekişmeli ikinci turunda kazanan, oyların yüzde 50,9'unu alan Karol Nawrocki olmuştu. Seçim öncesi anketlerde az farkla önde gösterilen Varşova Belediye Başkanı Rafal Trzaskowski ise 49,1'de kalmıştı.

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu, Polonya'da Başbakan Donald Tusk hükümeti ile muhalefet arasında, özellikle AB ilişkileri, yargı reformları, kürtaj yasaları ve Rusya-Ukrayna Savaşı gibi konularda yaşanan çekişmelerin gölgesinde yapılmıştı.

Siyasi analistler, AB'ye mesafeli yaklaşımıyla bilinen ve ABD Başkanı Donald Trump'ın politikalarından esinlenen Nawrocki'nin cumhurbaşkanlığı döneminde veto yetkileriyle Tusk liderliğindeki koalisyon hükümetini zorlayabileceğini belirtiyor.

Kaynak: AA / Eren Beksaç - Güncel
Fransa, UEFA Uluslar Ligi'nde üçüncü oldu

UEFA Uluslar Ligi'nde üçüncü belli oldu
Bakanlık önünde hareketli dakikalar! Korumalar, havaya ateş açan emekli polisi bacağından vurdu

Korumalar, havaya ateş açan emekli polisi bacağından vurdu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump ile ipleri koparan Elon Musk'a Rusya'dan sığınma teklifi!

Trump ile ipleri koparan Elon Musk'a Rusya'dan sığınma teklifi!
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Perihan Savaş'tan yıllar sonra gelen sürpriz! Bahçeye girdi, kirazları dalından yedi

Yeşilçam'ın efsanesi tarlaya girdi, hasadı başlattı
Dev bankalar, yılın ikinci yarısı için altın tahminlerini güncelledi

Dev bankalar, yılın ikinci yarısı için altın tahminlerini güncelledi
Cenaze işlemleri için para isteyen gassal tutuklandı

Gassalın yaptığı kurnazlık pahalıya patladı
29 kiloya kadar düşen Nihal Candan'ın son halini kardeşi paylaştı

İki kez kalbi duran Nihal Candan'ın son görüntüsü korkuttu
Kavga ettiği gencin burnunu ısırarak kopardı

Kavga ettiği gencin burnunu ısırarak kopardı! Sebebi 'pes' dedirtti
Köylüler ayaklandı: Hayvancılık biter

Köylüler ayaklandı: Hayvancılık biter
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.