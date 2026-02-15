Haberler

Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki: "Polonya'nın bir nükleer projeye katılmasının büyük destekçisiyim"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, Rusya tehdidi karşısında ülkesinin nükleer kapasitesini geliştirmesi gerektiğini belirterek, Polonya'nın bir nükleer projeye katılmasının büyük destekçisi olduğunu ifade etti.

Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, Rusya tehdidi karşısında ülkesinin nükleer kapasitesini geliştirmeyi değerlendirmesi gerektiğini belirterek, " Polonya'nın bir nükleer projeye katılmasının büyük destekçisiyim." dedi.

Cumhurbaşkanı Nawrocki, Polsat News televizyonuna verdiği röportajda, silahlı bir çatışmanın hemen sınırında yer alan bir ülke olduklarını ve saldırgan olarak nitelendirdiği Rusya'nın, ülkesine yönelik tutumunu gayet iyi bildiklerini ifade etti.

Tüm uluslararası düzenlemelere saygı gösterilerek Polonya'nın kendi nükleer kapasitesini geliştirme yoluna girmesi gerektiğini dile getiren Nawrocki, "Polonya'nın bir nükleer projeye katılmasının büyük destekçisiyim." diye konuştu.

Nawrocki, ülkesinin kendi nükleer silahına sahip olmasına yönelik çalışmaların başlayıp başlamayacağı ya da ne zaman başlayacağı konusunda kesin bir şey söyleyemeyeceğini vurguladı.

Polonya'nın Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'na taraf olduğunun hatırlatılması ve ABD'nin böyle bir yönelime izin verip vermeyeceğiyle ilgili soruya Nawrocki, "Bunu bilmiyorum ama çalışmaları başlatabileceğimiz bir yönde hareket etmemiz gerekiyor." yanıtını verdi.

Kaynak: AA / Eren Beksaç - Güncel
Bakan Gürlek duyurmuştu! Yüz binleri ilgilendiren düzenleme geliyor

Bakan Gürlek duyurmuştu! Yüz binleri ilgilendiren düzenleme geliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Korkunç kaza! Hurdaya dönen araç 2 gence mezar oldu

Korkunç kaza! Hurdaya dönen araç 2 gence mezar oldu
380 yıllık camide tarihi an! Birden canlandı, köylüler sevinçten dört köşe oldu

380 yıllık camide tarihi an! Birden canlandı, köylüler sevince boğuldu
ABD, Suriye'de 30 DEAŞ hedefini vurdu

ABD'den Türkiye'nin yanı başında dev operasyon! İntikamı böyle aldılar
Temizlik görevlisi isyan etti: İyilik yaparken kul hakkına giriliyor

"İyilik yaparken kul hakkına giriliyor" deyip isyan etti
Korkunç kaza! Hurdaya dönen araç 2 gence mezar oldu

Korkunç kaza! Hurdaya dönen araç 2 gence mezar oldu
Düğmeye basıldı! Yüz binlerce kişinin emekliliği iptal

Düğmeye basıldı! Yüz binlerce kişinin emekliliği iptal
Polislerimizi şehit eden DEAŞ'lı teröristlerle ilgili isyan ettiren detay

Polislerimizi şehit eden DEAŞ'lılarla ilgili isyan ettiren detay