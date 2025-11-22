Haberler

Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki'den Ukrayna Barış Planına Destek Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, Ukrayna savaşını sona erdirmeyi amaçlayan her barış planının Kiev tarafından kabul edilmesi gerektiğini vurgulayarak, Rusya'nın saldırganlığının Ukrayna'nın mağduru olduğunu söyledi. Barış görüşmelerinde belirleyici söz hakkının Ukraynalılara ait olması gerektiğini belirtti.

Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, Ukrayna savaşını sona erdirmeyi amaçlayan her barış planının Kiev tarafından kabul edilmesi gerektiğini belirterek, "Putin'in suç niteliğindeki saldırganlığının mağduru Ukrayna'dır. Barış görüşmelerinde belirleyici söz hakkı, ABD ve Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin desteğiyle birlikte Ukraynalılara ait olmalıdır." dedi.

Cumhurbaşkanı Nawrocki, ABD merkezli X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşı bitirmeye yönelik ortaya çıkan tüm önerilerin, Rusya'nın anlaşmalara sadık olmayan bir ülke olduğu gerçeğini gösterdiğini belirtti.

Nawrocki, Ukrayna savaşını sona erdirmeyi amaçlayan her barış planının Kiev tarafından kabul edilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Putin'in suç niteliğindeki saldırganlığının mağduru Ukrayna'dır. Barış görüşmelerinde belirleyici söz hakkı, ABD ve Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin desteğiyle birlikte Ukraynalılara ait olmalıdır." ifadelerini kullandı.

Avrupa'daki barış ve güvenliğine ilişkin herhangi bir düzenlemenin ancak tüm ilgili tarafların katılımıyla yapılabileceğine dikkati çeken Nawrocki, barışın bedelinin hiçbir şekilde saldırganın stratejik hedeflerine ulaşması olamayacağına vurgu yaptı.

Nawrocki, Rusya'nın geçmişte de bugün de saldırgan olduğunu sözlerine ekledi.

ABD'nin barış planı önerisi

ABD Başkanı Donald Trump yönetimince hazırlanan, Ukrayna ile Rusya arasındaki 28 maddelik barış planı önerisinin Kiev'e sunulduğu belirtilmişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, "barış planı" üzerinde çalıştıklarını kaydederek, ülkesinin milli çıkarlarına "asla ihanet etmeyeceğini" söylemişti.

Kaynak: AA / Eren Beksaç - Güncel
DEM Parti ile CHP arasında ipler gerildi! Bu sözler çok konuşulur

DEM Parti ile CHP arasında ipler gerildi! Bu sözler çok konuşulur
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İçişleri'nin Mansur Yavaş kararına Özgür Özel'den ilk tepki

İçişleri'nin Mansur Yavaş kararına Özgür Özel'den ilk tepki
9 gündür aranıyordu; arazide ölü bulundu

9 gündür aranıyordu; arazide ölü bulundu
Torreira'nın kadro dışı bırakılmasının nedeni belli oldu

Kadro dışı bırakılmasının nedeni belli oldu
3-0'lık net skor! Burak Yılmaz eski takımının gözünün yaşına bakmadı

Burak Yılmaz eski takımının gözünün yaşına bakmadı
İçişleri'nin Mansur Yavaş kararına Özgür Özel'den ilk tepki

İçişleri'nin Mansur Yavaş kararına Özgür Özel'den ilk tepki
AK Partili Suna Kepolu Ataman'dan olay sözler: CHP atalarımızı idam etti

Canlı yayında olay sözler: CHP atalarımızı idam etti
Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı

Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı
Türk beyaz eşya devi fabrikasını kapatıyor! Personele 3 milyon dolar ödenecek

Türk beyaz eşya devi fabrikasını kapatıyor
İçişleri Bakanlığı'ndan Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni

İçişleri Bakanlığı, Mansur Yavaş hakkında kararını verdi
Bakan Bolat tarih verdi: Esnafa faiz indirimi geliyor

Bakan Bolat tarih verdi: Esnafa faiz indirimi geliyor
Fenerbahçe'ye Merih Demiral transferinde şok engel

Fenerbahçe'ye Merih transferinde şok engel
Türkiye'nin en pahalı evi satışa çıkarıldı! Emlakçılar fiyat biçemiyor

Türkiye'nin en pahalı evi satışa çıkarıldı! Emlakçılar fiyat biçemiyor
'Kürt halkını sevmeyen bizi de sevmesin' diyerek CHP'den istifa etti

"Kürt halkını sevmeyen bizi de sevmesin" diyerek istifa etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.