Polonya Cumhurbaşkanı Duda, Ukrayna'ya yardımın devam etmesi gerektiğini vurguladı

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Ukrayna'ya yardımın durdurulmasını isteyen herkesin Moskova'nın çıkarına hareket ettiğini ve Rusya'nın Ukrayna'yı yenmesi için çabaladığını söyledi.

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Ukrayna'ya yardımın durdurulmasını isteyen herkesin Moskova'nın çıkarına hareket ettiğini ve Rusya'nın Ukrayna'yı yenmesi için çabaladığını söyledi.

Polonya'nın başkenti Varşova'da İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ile bir araya gelen Duda, görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Duda, Mattarella'nın Polonya ziyaretinin siyasi açıdan oldukça önemli bir ana denk geldiğini belirterek, "Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaş devam ediyor. Özellikle son zamanlarda savaşın sona erdiğine dair söylemler var. Hızlı bir şekilde barış isteniyor ancak Ukrayna'ya yapılan yardımın kesilmesi çağrısında bulunan çok rahatsız edici sözler de var." diye konuştu.

Ukrayna'nın komşusu ve Avrupa Birliği (AB) üyesi bir ülke olarak Polonya'nın desteğe devam edeceğini vurgulayan Duda, "Bugün Ukrayna'ya yardımın kesilmesi çağrısında bulunan herkes, devam eden Rus saldırganlığı karşısında, aslında Moskova'nın çıkarına hareket ediyor. Rusya'nın Ukrayna'yı yenmesi için çabalıyor." ifadelerini kullandı.

Duda, Ukrayna'nın yardım almaması durumunda Rusya'nın savaşı kazanacağına dikkati çekerek, "Rusların açgözlülüğünü, diğer ulusları yönetme ve köleleştirme potansiyelini Polonyalılar çok iyi biliyor. Ukrayna'yı destekliyoruz ve destekleyeceğiz ve tüm dünyayı Rusya'nın kazanamadığı bu savaş bitene kadar sürekli olarak Ukrayna'ya bu desteği vermeye çağırıyoruz. Rusya bu savaşı kazanamaz. Rusya bu savaşı kazanırsa diğer ülkelere saldıracaktır." diye konuştu.

İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella da Ukrayna'ya ihtiyaç duyulduğu sürece yardım edilmesi gerektiğini vurguladı.

Mattarella, "Bu yardımların sadece Ukrayna ve Polonya'ya yakın ülkeler için değil, özgürlüğü seven ve ulusların özgürlüğünü önemseyen tüm ülkeler için önemli olduğuna inanıyoruz." dedi.

Ukrayna'nın "Rusya'nın insafına bırakılması" durumunda gelecekte başka ülkelere yönelik saldırıların olacağı konusunda Duda ile hemfikir olduğunu belirten Mattarella, "Rus silahlı kuvvetlerinin bazı insanlık dışı davranışları nedeniyle hepimiz dehşete düştük. Sivil hedeflere ve evlere saldırılıyor, bu da bu saldırganlığı daha da acımasız hale getiriyor." ifadelerini kullandı.