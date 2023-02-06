Polonya Cumhurbaşkanı Duda'dan depremler nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye mesajı Güncel Haberler Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi. Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi. Duda, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'ye desteğe hazır olduklarını ifade etti. Depremler nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye mesajı gönderdiğini belirten Duda, "Yardımlar ve diğer gerekli destekler konusunda müttefiğimiz Türkiye'nin yanındayız." ifadesini kullandı. Polonya, Türkiye'ye destek için 76 uzman itfaiyeci ve 8 arama kurtarma köpeği gönderme kararı aldı. Polonya haber ajansı PAP'a göre öğleden sonra yola çıkan Polonyalı destek ekipleri Gaziantep'e inecek ve 7 gün boyunca çalışmalara katılacak. Öte yandan Estonya Başbakanı Kaja Kallas da "Arama kurtarma ve sağlık ekiplerimiz Türkiye'ye yardım için hazır. Kurbanların ailelerine ve etkilenen herkese içten başsağlığı diliyoruz." mesajını paylaştı. Kaynak: AA / Güncel Recep Tayyip Erdoğan Polonya Duda Güncel Haberler

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