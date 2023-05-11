Polonya Cumhurbaşkanı Duda, Arnavutluk'a resmi ziyarette bulundu

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Arnavutluk'a resmi ziyaret gerçekleştirdi.

Duda, başkent Tiran'daki temasları kapsamında Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bajram Begaj tarafından resmi törenle karşılandı.

Arnavutluk Cumhurbaşkanlığındaki törenin ardından baş başa görüşmeye geçen Begaj ve Duda, heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Polonya Cumhurbaşkanı Duda, burada yaptığı açıklamada, Rusya- Ukrayna Savaşı'na değinerek, Ukrayna'ya verdikleri destekten dolayı Arnavut makamlarına teşekkür etti.

Duda, "Saldırganlık, bir milletin bağımsızlığına karşıdır. Tüm uluslararası ilkeleri etkileyen anlamsız bir saldırganlıktır. Saldırganlık sona ermeli. Ben çoğu kez şunu ifade ediyorum; (saldırganlık) sadece bir yolla sona ermeli. Bir devletin sınırlarını belirleyen uluslararası kurallara dayanarak işgal edilmiş Ukrayna topraklarından, Rus güçlerin çekilmesiyle sona ermeli. Ukrayna toprakları, tamamıyla Ukrayna'ya geri verilmelidir. Bu savaşın sonu, bu şekilde olmalıdır." ifadelerini kullandı.

Arnavutluk'un, Avrupa Birliği (AB) üyesi olmasını umduğuna işaret eden Duda, ülkesinin, Arnavutluk'un AB üyelik çabalarını desteklediğini vurguladı.

Duda, "Beraber Avrupa-Atlantik İttifakı'nın üyesiyiz. Arnavutluk, NATO'nun ihtiyaç duyduğu yerlere kendi güçlerini gönderen aktif bir üyedir." dedi.

Begaj'la gerçekleştirdikleri görüşmede, ekonomi meselelerine de değindiklerini aktaran Duda, AB'ye üye olmakla Arnavutluk'un Polonya'yla ekonomik ilişkilerini güçlendireceğini belirtti.

Görüşmede, Kosova hakkında da konuştuklarını söyleyen Duda, "Kosova'nın uluslararası toplumdaki konumu hakkında hiçbir zaman mesele çıkarmayan ülkelerden biri olduğumuza yönelik Cumhurbaşkanı'na (Begaj'a) güvence verdim." diye konuştu.

" Polonya'nın, Ukrayna'dan gelen mülteci dalgasıyla mücadeledeki tutumunu takdir ettim"

Arnavutluk Cumhurbaşkanı Begaj da Rusya'nın Ukrayna'daki askeri saldırganlığının, hem Ukrayna'nın komşuları hem de Batı Balkan bölgesi için tehdit oluşturduğunun altını çizdi.

Begaj, " Polonya'nın, Ukrayna'dan gelen mülteci dalgasıyla mücadeledeki tutum ve rolünü takdir ettim. Cumhurbaşkanı Duda'ya tam dayanışmamı dile getirdim. Arnavutluk'un, Ukrayna'nın egemenlik ve toprak bütünlüğünün desteklenmesi yönündeki açık tutumunu ifade etti." diye konuştu.

Duda'nın Tiran'a gerçekleştirdiği ziyaretle de teyit edilen geleneksel dostane ve çok iyi siyasi ilişkileri takdir ettiğini belirten Begaj, şöyle devam etti:

"Bu dostane ilişkileri ve işbirliğini daha da ileriye taşımak için katkıda bulunma noktasında mutabık kaldık. Polonya ve halkının, Kasım 2019'da meydana gelen yıkıcı depremin yaralarının sarılması noktasında ve Kovid-19 salgını döneminde Arnavut halkına gösterdikleri dayanışmadan dolayı Cumhurbaşkanı Duda'ya memnuniyetimi dile getirdim."

Arnavutluk'un Avrupa entegrasyonu kapsamındaki işbirliğine özel önem atfettiklerini belirten Begaj, Polonya'nın, Arnavutluk'a verdiği destek ve Batı Balkan bölgesinin barışına ve istikrarına katkıda bulunmasından dolayı memnuniyetini ifade ettiğini söyledi.

Begaj, "Polonya, Kosova'nın bağımsızlığını tanıyan ilk ülkeler arasında yer alıyor." diyerek, Kosova'yla diplomatik ilişkilerin kurulması noktasında Duda'nın desteğini talep ettiğini vurguladı.

Arnavutluk ve Yunanistan arasında deniz sınırları meselesine ilişkin Begaj, "Çözülmesi gereken bir mesele olduğunu düşünüyorum. Bunun çözümü, Arnavutluk Cumhuriyeti Anayasası'na, Anayasa Mahkemesi'nin 2010 yılı kararına, uluslararası kanunlara ve anlaşmalara, iç kanunlara ve iyi komşuluğa dayalıdır. Yunanistan, bizim stratejik ve önemli bir ekonomik ortağımızdır." değerlendirmesinde bulundu.

Begaj ve Duda, başkent Tiran'da düzenlenecek Arnavutluk-Polonya ortak ekonomik forumuna da katılacak.

Duda, Arnavutluk'taki temasları kapsamında Arnavutluk Meclis Başkanı Lindita Nikolla ve Başbakan Edi Rama ile görüştü.