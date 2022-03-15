Polonya, Çekya ve Slovenya başbakanları saldırı altındaki Kiev'e geldi
AA - Mustafa Deveci - Güncel
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Çekya Başbakanı Petr Fiala, Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Slovenya Başbakanı Janez Jansa'nın Rus saldırıları altındaki Ukrayna'nın başkenti Kiev'e geldiği bildirildi.
Çekya Başbakanı Petr Fiala, Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Slovenya Başbakanı Janez Jansa'nın Rus saldırıları altındaki Ukrayna'nın başkenti Kiev'e geldiği bildirildi.
Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Başbakan Morawiecki, Başbakan Jansa, Başbakan Fiala, Avrupa Birliği (AB) Konseyi adına bugün Kiev'e geldi. Ukrayna'nın gerçek dostlarının cesareti. Ukrayna'ya desteği ve Rus saldırganlığına karşı yaptırımların güçlendirilmesini görüşüyoruz." ifadelerini kullandı.
Sizce Türkiye, #Ukrayna - #Rusya savaşında taraf olmalı mı?— Haberler (@Haberler) March 10, 2022
AA / Mustafa Deveci - Güncel