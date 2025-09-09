Polonya, Belarus Sınırını 'Zapad 2025' Askeri Tatbikatı Nedeniyle Kapatıyor

Polonya Başbakanı Donald Tusk, Rusya ve Belarus'un ortaklaşa düzenleyeceği "Zapad 2025" askeri tatbikatı nedeniyle, demir yolu geçişleri de dahil olmak üzere ülkesinin Belarus ile olan sınırını 11 Eylül perşembeyi cumaya bağlayan gece yarısından itibaren kapatacaklarını duyurdu.

Polonya basınında yer alan haberlere göre, Rusya ile Belarus'un ortaklaşa düzenleyeceği Zapad 2025 askeri tatbikatı 12-16 Eylül tarihlerinde yapılacak.

Başbakan Tusk, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, cuma günü Belarus'ta, Polonya sınırına çok yakın bölgelerde "son derece saldırgan" Rusya-Belarus manevralarının planlandığını söyledi.

Belarus ve Rusya'dan artan provokasyonlarla karşı karşıya olduklarını belirten Tusk, "Belarus sınırını, Zapad tatbikatı nedeniyle perşembeyi cumaya bağlayan gece yarısından itibaren demir yolu geçişleri de dahil olmak üzere kapatacağız." dedi.

Tusk, tatbikatın bu yılki hedeflerinden birinin, Polonya ile Litvanya'yı birbirine bağlayan ve Baltık ülkelerinin Avrupa ile bağlantı noktası konumunda bulunan Suwalki Koridoru'na saldırı senaryosunun provasını yapmak olduğunu kaydetti.

Belarus Savunma Bakanı Viktor Khrenin, 13 Ağustos'ta Zapad 2025 tatbikatının nükleer silahların ve Oreşnik balistik füzelerinin "kullanımının planlanması" konusunda pratikler içereceğini duyurmuştu.

Söz konusu tatbikatın geçen yıllara göre daha küçük çaplı olması bekleniyor. Uzmanlar, Belarus tarafından yapılan açıklamaların ihtiyatla değerlendirilmesi gerektiği konusunda uyarıda bulundu.