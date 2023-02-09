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Polonya, Belarus sınırını yarından itibaren kapatıyor

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Polonya, Belarus sınırını yarından itibaren kapatıyor

Polonya İçişleri Bakanı Mariusz Kaminski, Belarus'ta Polonyalı bir gazetecinin 8 yıl hapse çarptırması nedeniyle yarın Belarus ile sınır kapısının kapatılacağını belirtti.

Polonya İçişleri Bakanı Mariusz Kaminski, Belarus'ta Polonyalı bir gazetecinin 8 yıl hapse çarptırması nedeniyle yarın Belarus ile sınır kapısının kapatılacağını belirtti.

Kaminski, Belarus yönetimiyle bağlantılı daha fazla kişinin yaptırım listesine eklenmesi için talimat verdiğini söyledi.

Polonya'nın kuzeydoğusundaki Bobrowniki'deki Polonya-Belarus sınır kapısının "devlet güvenliği" nedeniyle yarından itibaren kapatılacağını belirten Kaminski, "Belarus'ta yaşayan Polonyalılara yönelik baskılardan sorumlu olan daha fazla kişinin isimleriyle yaptırım listesinin genişletilmesi için önergeler hazırlaması için talimat verdim." ifadesini kullandı.

Polonyalı-Belaruslu aktivist ve gazeteci olan Andrzej Poczobut, Belarus'un ulusal güvenliğine zarar vermeyi amaçlayan eylemleri teşvik etmek, Nazizmi eski haline döndürmeye çalışmak ve etnik düşmanlığı kışkırtmaktan 8 yıl hapse çarptırılmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

Süleyman Soylu Polonya Belarus Güncel Haberler

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