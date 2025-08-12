Polonya-Belarus Sınırında Yasa Dışı Geçişler Artıyor

Polonya'ya, doğu komşusu Belarus'tan 3 günde 550'den fazla yasa dışı sınır geçişi girişimi kaydedildiği açıklandı.

Polonya'nın kamu yayıncısı TVP World'ün haberine göre, Polonya Sınır Muhafız Servisi, 9-11 Ağustos tarihlerinde ülkenin doğusundaki Podlaskie bölgesinde, Belarus'tan 550'den fazla yasa dışı geçiş girişiminin tespit edildiğini açıkladı.

Servisin sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerde, sınırı yasa dışı geçmeye çalışan birkaç kişinin 5 metre yükseklikteki bariyere tırmandığı ve devriyeler tarafından durdurulduğu görülüyor.

Paylaşımda, sınırı geçmeye çalışanların agresif davranışlar sergilediğine ve devriyelere birkaç kez taş ve dallar attığına dikkat çekildi.

Yetkililer, son aylarda yasa dışı geçişlerin arttığını, sınırı geçmeye çalışanların sınır muhafızları ve askerlere molotofkokteyli de dahil olmak üzere çeşitli cisimler fırlattığını belirtiyor.

İnsan hakları grupları tarafından "göçmenleri geri ittikleri" gerekçesiyle eleştirilen Polonya, Letonya ve Litvanya'dan yetkililer, göçmen akışının, Belaruslu yetkililerin desteğiyle organize edilen bir "hibrit saldırı" olduğunu savunuyor.

AB genelinde yaşanan düşüşe rağmen, Polonya, Letonya ve Litvanya'nın Belarus ile sınırlarından yasa dışı geçen göçmen sayısında geçen yıl yüzde 192 artış kaydedilmişti.