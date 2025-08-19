Polonya Başbakanı Tusk, Uluslararası Liderlerin Ukrayna'ya Desteğini Vurguladı

Polonya Başbakanı Donald Tusk, uluslararası liderlerin Rusya- Ukrayna Savaşı'nda Ukrayna'ya desteklerini teyit ettiğini belirtti.

Tusk, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan paylaşım yaptı.

Polonya Başbakanı, paylaşımında, 15 Ağustos'ta Alaska eyaletinde bir araya gelen ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin görüşmesine işaret ederek "Kanada, Japonya, Türkiye, Yeni Zelanda ve Avrupa ülkelerinin liderleri, Alaska toplantısının sonuçlarını oldukça gerçekçi bir şekilde değerlendirdiler." ifadesine yer verdi.

Söz konusu ülkelerin Rusya- Ukrayna Savaşı'nda Ukrayna'ya destek verilmesi gerektiğini bir kez daha teyit ettiğini aktaran Tusk, "Bu, henüz yeni başlayan Avrupa Konseyi toplantısı için de güzel bir giriş." değerlendirmesinde bulundu.

AB Konseyi, Trump-Zelenskiy görüşmesini değerlendirmek için toplandı

Avrupa Birliği (AB) liderleri, dün ABD Başkanı Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Avrupalı liderlerin katılımıyla Washington'da yapılan görüşmeyi değerlendirmek için bir araya gelmişti.

AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, AB'ye üye ülkelerin liderlerini video konferans yöntemiyle topladığını duyurmuştu.

Costa, paylaşımında "AB, Ukrayna halkını ve Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'yi güçlü bir şekilde destekliyor." ifadesini kullanmıştı.