Polonya Başbakanı Tusk, Meclisten Güvenoyu Talep Etti

Polonya Başbakanı Tusk, Meclisten Güvenoyu Talep Etti
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Polonya Başbakanı Donald Tusk, yeni siyasi gerçeklik nedeniyle meclisten güvenoyu talep etti. Oylama 11 Haziran'da yapılacak. Tusk, hükümetin sorumluluklarının değişmediğini vurgulayarak, siyasi ortamı yeniden tesis etmeye çalıştığını belirtti.

Polonya Başbakanı Donald Tusk, ülkenin "yeni bir siyasi gerçeklikle" karşı karşıya olmasından dolayı meclisten güvenoyu talep ettiğini belirterek, oylamanın 11 Haziran'da yapılacağını duyurdu.

Başbakan Tusk, sosyal medya hesabından yayımladığı görüntülü mesajda, siyasi müttefiki Varşova Belediye Başkanı Rafal Trzaskowski'nin cumhurbaşkanı seçimini Karol Nawrocki'ye karşı kaybetmesinin ardından meclisten güvenoyu talep etme kararı aldığını açıkladı.

Polonya hükümetinin kabine toplantısında da açıklamalarda bulunan Tusk, "Oturumu yeni bir siyasi gerçeklikte başlatıyoruz. Bu siyasi gerçeklik yeni çünkü artık yeni bir cumhurbaşkanımız var ancak anayasa, sorumluluklarımız ve vatandaşların beklentileri değişmedi. Polonya'da yönetim hükümettedir ve bu büyük bir sorumluluk ve onurdur." diye konuştu.

Tusk, meclisteki güven oylamasının 11 Haziran'da yapılacağını bildirdi.

Donald Tusk'un liderliğindeki koalisyonun,??????? 2027 sonunda yapılması planlanan bir sonraki genel seçimlere kadar ayakta kalıp kalamayacağı tartışılırken, bazı siyasi rakipleri, Tusk'un istifa etmesi gerektiğini savunuyor.

Güven oylaması kararı, Tusk'un değişen siyasi ortamda otoritesini yeniden tesis etme girişimi olarak değerlendiriliyor.

Polonya, cumhurbaşkanını seçmişti

Polonya'da 1 Haziran'da yapılan cumhurbaşkanı seçiminin çekişmeli ikinci turunda kazanan, oyların yüzde 50,9'unu alan Karol Nawrocki olmuştu. Seçim öncesi anketlerde az farkla önde gösterilen Varşova Belediye Başkanı Rafal Trzaskowski ise yüzde 49,1'de kalmıştı.

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu, Polonya'da Başbakan Donald Tusk hükümeti ile muhalefet arasında, özellikle Avrupa Birliği (AB) ilişkileri, yargı reformları, kürtaj yasaları ve Rusya-Ukrayna Savaşı gibi konularda yaşanan çekişmelerin gölgesinde yapılmıştı.

Siyasi analistler, AB'ye mesafeli yaklaşımıyla bilinen ve ABD Başkanı Donald Trump'ın politikalarından esinlenen Nawrocki'nin cumhurbaşkanlığı döneminde veto yetkileriyle Tusk liderliğindeki koalisyon hükümetini zorlayabileceğini belirtiyor.

Kaynak: AA / Eren Beksaç - Güncel
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