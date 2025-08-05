Polonya Başbakanı Tusk'ın Gazze Açıklaması, İsrail'den Tepki Çekti

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Polonya Başbakanı Donald Tusk'ın Gazze'deki açlıkla ilgili açıklamaları, İsrail Dışişleri Bakanlığının tepkisini çekti. Tusk'ın ifadeleri 'kabul edilemez' olarak nitelendirilirken, Polonya'nın Tel Aviv Büyükelçisi'nin de çağrıldığı bildirildi.

Polonya Başbakanı Donald Tusk'ın Gazze Şeridi'ndeki açlığa ilişkin açıklaması nedeniyle Polonya'nın Tel Aviv Büyükelçisi'nin İsrail Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı bildirildi.

Tusk'ın sosyal medya hesabından Gazze'de yaşanan açlığa ilişkin açıklaması, Tel Aviv yönetimini kızdırdı.

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Tusk'ın açıklamasının "kabul edilemez olduğu" ve reddedildiği ifade edildi.

Polonya'nın "tarihi çarpıtan açıklamalardan kaçınması" beklendiği dile getirilen açıklamada, Varşova yönetimi "Holokost kurbanlarının anısına saygısızlık etmekle" suçlandı.

Tusk'ın açıklamaları nedeniyle kınama için Polonya'nın Tel Aviv Büyükelçisi'nin İsrail Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı kaydedildi.

Gazze'deki açlığa ilişkin yaptığı açıklamada Tusk, Polonya'nın "Hamas'a karşı İsrail'in yanında olduğunu ancak eylemleriyle açlığa, anne ve çocukların ölümlerine yol açan politikacıların yanında asla yer almadığını" ifade etmişti.

Kaynak: AA / Mustafa Deveci - Güncel
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