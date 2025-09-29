Polonya Başbakanı Tusk: 'Bu, Bizim Savaşımızdır'

Polonya Başbakanı Donald Tusk, Rusya- Ukrayna Savaşı'na ilişkin, "Bu, bizim savaşımızdır çünkü Ukrayna'daki savaş, dünyada zaman zaman ortaya çıkan o korkunç projenin sadece bir parçasıdır." dedi.

Polonya ulusal basınında yer alan haberlere göre Tusk, "Varşova Güvenlik Forumu"nun açılışında Rusya- Ukrayna Savaşı'yla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Tusk, "Bu, bizim savaşımızdır çünkü Ukrayna'daki savaş, dünyada zaman zaman ortaya çıkan o korkunç projenin sadece bir parçasıdır. Bu siyasi projenin amacı her zaman aynıdır: Halkları nasıl köleleştirebiliriz, bireylerin özgürlüklerini nasıl ellerinden alabiliriz?" diye konuştu.

Savaşın kaybedilmesi durumunda sonuçlarının dünyanın her yerinde gelecek nesilleri etkileyeceğine işaret eden Tusk, liderlerin en önemli görevinin bütün Batı topluluğuna, bütün transatlantik topluluğa savaşın sürdüğünü anlatmak olduğunu vurguladı.

Tusk, Ukrayna'nın bağımsızlığını ve gelecek nesillerin geleceğini kurtarmak için dayanışma içinde olunması gerektiğine dikkati çekerek, "Eğer dayanışma içinde olursak bugünkü toplantımızın sloganının da söylediği gibi, kaybetmeyeceğiz. O zaman Ukrayna bu savaşı kazanacak, Ukrayna'nın bağımsızlığını koruyacağız ve gelecek nesillerimizin geleceğini koruyacağız. Buna yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Moldova'da dün yapılan seçimlere de değinen Tusk, halkın Rusya'nın saldırısına ve seçim sürecine yönelik acımasız müdahalesine karşı durduğunu, bunu da Avrupa'nın dayanışmasına inanarak başardığını sözlerine ekledi.