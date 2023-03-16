Polonya Başbakanı: Orta Avrupa'nın Enerji Merkezi Olmaya Kararlıyız

VARŞOVA, 16 Mart (Xinhua) -- Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Polonya'nın Orta Avrupa için bir enerji merkezi ve enerji güvenliği sağlayıcısı olmayı amaçladığını söyledi.

VARŞOVA, 16 Mart (Xinhua) -- Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Polonya'nın Orta Avrupa için bir enerji merkezi ve enerji güvenliği sağlayıcısı olmayı amaçladığını söyledi.

Başkent Varşova'da Çarşamba günü gerçekleştirilen gelecekteki enerji sisteminin güvenli hale getirilmesine yönelik Polonya- Ukrayna işbirliğine ilişkin bir konferansta konuşan Morawiecki, "Planımız, özellikle Orta Avrupa için bir enerji merkezi, bir doğalgaz merkezi haline gelmektir" ifadelerini kullandı.

Polonya Basın Ajansı'nın (PAP) verdiği bilgilere göre konferansa, her iki ülkenin hükümetlerinin ve önde gelen enerji şirketlerinin temsilcileri katıldı.

Morawiecki, hükümetinin planının mevcut bağlantı sistemlerinin ve doğalgaz boru hatlarının yanı sıra ülkenin gelecekte nükleer enerji alanında yapacağı yatırımları temel aldığını dile getirdi.

Başbakan, Polonya'nın sıvılaştırılmış doğalgazın (LNG) alınması, depolanması ve yeniden gaz haline dönüştürülmesine yönelik bir yüzen terminale yatırım yaptığını ve Baltık Denizi kıyısındaki Gdansk kentinde Naftoport şirketinin ham petrol işleme tesislerini genişletmekte olduğunu hatırlattı.

Morawiecki, "Bu altyapı gelecekte Polonya'nın alıcılarının yanı sıra Ukrayna, Çekya, Slovakya ve Macaristan'daki ortaklarımız tarafından da kullanılabilir" diye konuştu.

Başbakan, Polonya ve Çekya'nın Stork II doğalgaz bağlantı sisteminin inşasına yönelik ortak bir projeye ve iki ülke arasında başka sınır ötesi enerji köprülerine dönüş yapmayı planladığını sözlerine ekledi.

Ukrayna ve komşu ülkelerle enerji işbirliğinin "Polonya'nın ulusal çıkarlarının bir unsuru olduğunu da" dile getiren Morawiecki, söz konusu planın Polonya'yı bölgesel enerji güvenliği sağlayıcısı haline getirerek ülkenin Orta Avrupa'da siyasi pozisyonunu güçlendirmesini umuyor.