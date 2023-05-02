Polonya Başbakanı: 'Orta Avrupa bölgesi, bir zamanlar 'fakir bir akraba' muamelesi görüyordu'

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Orta Avrupa bölgesinin 1980'lerin sonu, 1990'ların başında özgürleştiğini belirterek, "Orta Avrupa bölgesi, bir zamanlar 'fakir bir akraba' muamelesi görüyordu.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Orta Avrupa bölgesinin 1980'lerin sonu, 1990'ların başında özgürleştiğini belirterek, "Orta Avrupa bölgesi, bir zamanlar 'fakir bir akraba' muamelesi görüyordu. Bugün, Brüksel'de ve dünyanın başka yerlerinde çok yoğun şekilde bizim görüşümüz dinleniyor." dedi.

Morawiecki, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta Litvanya Başbakanı Ingrida Simonyte ile yaptığı görüşmenin ardından değerlendirmelerde bulundu.

Ukrayna-Rusya Savaşı'nda Kiev'in özgürlük için savaştığını vurgulayan Morawiecki, Litvanya'ya destekleri için teşekkür etti.

Morawiecki, bugünlerde "Rus emperyalizm canavarı"nın yeniden başını kaldırdığına işaret ederek, "Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri birlik içinde kaldığı sürece Rusya'nın başarılı olamayacağına inanıyorum." dedi.

Polonya-Litvanya ittifakının, Doğu Avrupa'nın gücünü gösterdiğine dikkati çeken Morawiecki, 200 yıl boyunca millet olarak Rus emperyalizminin kökünü kazımak için mücadele ettiklerini ifade etti.

Morawiecki, Orta Avrupa bölgesinin 1980'lerin sonu, 1990'ların başında özgürleştiğini söyleyerek, "Orta Avrupa bölgesi, bir zamanlar 'fakir bir akraba' muamelesi görüyordu. Bugün Brüksel'de ve dünyanın başka yerlerinde çok yoğun şekilde bizim görüşümüz dinleniyor." diye konuştu.

Litvanya Başbakanı Ingrida Simonyte de Morawiecki'ye ziyareti için teşekkür ederek, "Litvanya ve Polonya'nın ortak tarihi, güvenlik ve refahın özgürlük üzerine inşa edildiğini gösteriyor. Sayın Morawiecki ile Ukrayna'nın özgürlük mücadelesi, NATO'nun doğu kanadının güçlendirilmesi ve stratejik ortaklığımızı konuştuk." ifadelerini kullandı.