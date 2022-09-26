Polonya Başbakanı'ndan, von der Leyen'in İtalya'daki seçimlere ilişkin ifadelerine tepki Açıklaması

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in İtalya'daki seçimlere 3 gün kala kullandığı ifadelere ilişkin, "Hukukun üstünlüğü bu mu?" diyerek tepki gösterdi.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, AB Komisyonu Başkanı von der Leyen'in geçen hafta, İtalya'da seçime 3 gün kala yaptığı "işlerin zor bir yöne gitmesi durumunda, Macaristan ve Polonya örneklerinde olduğu gibi araçlara başvurabilecekleri" yönündeki açıklama tepkilere neden olmuştu.

Ülkenin Swidnik kentinde konuşan Morawiecki, von der Leyen'in ABD'deki Princeton Üniversitesinde 23 Eylül'de, İtalya'nın seçimlerden sonra "zor bir yöne gitmesi halinde ellerinde buna yönelik araçlar olduğunu" söylemesine tepki gösterdi.

Morawiecki, Von der Leyen'in ifadelerinin "rezil" olduğunu söyledi.

Polonyalılar ve AB vatandaşlarına yönelik konuşan Morawiecki şu değerlendirmede bulundu:

"Böyle bir Avrupa mı istiyoruz? Bu demokrasi mi? Hukukun üstünlüğü bu mu? Hükümetlerin nasıl olacağını AB bürokratları mı belirliyor? Hükümetleri kim seçebilir? Hükümetleri, Avrupa ülkeleri mi yoksa Brüksel ile Berlin mi seçmeli?"

Başbakan Morawiecki, bunun hukukun üstünlüğü olmadığını, dayatma olduğunu dile getirdi.

Morawiecki, asıl kıymetli olanın şantaj yapacak, korkutacak ve başkalarına baskı yapacak Brükselli diplomatlar değil demokrasi, bağımsızlık ve devletlerin kuralları olduğunu söyledi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, 23 Eylül'de ABD'deki Princeton Üniversitesinde konuşmuştu.

Burada İtalya'daki seçimlere ilişkin endişe taşıyıp taşımadığıyla ilgili soru üzerine Von der Leyen, demokratik tüm hükümetlerle çalıştıklarını belirterek "işlerin zor bir yöne gitmesi durumunda, Macaristan ve Polonya örneklerinde olduğu gibi araçlara başvurabileceklerini" söylemişti.

Von der Leyen'in sözleri, yalnızca seçimlere giden İtalya'da değil birçok Avrupa ülkesinde tepki çekmişti.

İtalya'da dün düzenlenen genel seçimleri, Giorgia Meloni liderliğindeki aşırı sağcı "İtalya'nın Kardeşleri Partisi (FdI)" ve parçası olduğu sağ ittifakı kazanmıştı.