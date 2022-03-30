Polonya Başbakanı Morawiecki, Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba'yı kabul etti - Haberler

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Polonya Başbakanı Morawiecki, Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba'yı kabul etti

AA - Nuri Aydın - Güncel
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Polonya Başbakanı Morawiecki, Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba'yı kabul etti

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile görüştü.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile görüştü.

Hükümet Sözcüsü Piotr Mueller, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Morawiecki ve Kuleba görüşmesinde, Rusya'nın saldırganlığını durdurabilecek adımların ele alındığı bildirdi.

Mueller, görüşmede Ukrayna'ya desteğin artırılmasının konuşulduğunu belirterek, "Avrupa'nın güvenliğini artırmak için daha fazla önlem alıyoruz. Görüşmeler sırasında Rusya'nın saldırganlığını durdurabilecek adımlar tartışıldı. Ukrayna'yı desteklemek için daha fazla yardım, (Rusya'ya) artan yaptırımlar ve gelecekte yeniden yapılanma için Ukrayna'ya uluslararası destekler görüşüldü." bilgisini verdi.

Kuleba ise Polonya halkına misafirperverlikleri için teşekkür ederek, "İhtiyacınız olduğunda gerçek arkadaşlar edinirsiniz." ifadesini kullandı.

Görüşmeye, Mueller'in yanı sıra Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Marcin Przydacz ile Ukrayna'nın Varşova Büyükelçisi Andrij Deszczycia da katıldı.

Polonya, nüfusuna göre en fazla Ukraynalıya ev sahipliği yapan ülke konumunda bulunuyor.

AA / Nuri Aydın - Güncel

Dmitro Kuleb, Polonya, Ukrayna, Rusya, Güncel, Haberler

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