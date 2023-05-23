Polonya Başbakanı Morawiecki, OpenAI CEO'su Altman ile yapay zekayı görüştü

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, ChatGPT'yi geliştiren OpenAI'nin Üst Yöneticisi (CEO) Samuel Harris Altman ile yapay zekanın gelişimi ve Polonyalı şirketlerin sürece katılma fırsatlarını görüştü.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, ChatGPT'yi geliştiren OpenAI'nin Üst Yöneticisi (CEO) Samuel Harris Altman ile yapay zekanın gelişimi ve Polonyalı şirketlerin sürece katılma fırsatlarını görüştü.

Polonya Hükümet Sözcüsü Piotr Müller, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Morawiecki'nin Altman ile Varşova'da bir araya geldiğini bildirdi.

Morawiecki'nin Altman ile yapay zekanın gelişimi ve Polonyalı şirketlerin sürece katılma fırsatlarını görüştüğünü belirten Müller, yapay zekanın ekonomi ve toplum üzerindeki etkilerinin de görüşülen konulardan olduğunu ifade etti.

Görüşmede yapay zekanın kullanımına ilişkin yasal düzenlemelerin de ele alındığı belirtildi.