Polonya Başbakanı Morawiecki'den, benzinli ve dizel araba yasağına tepki

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Varşova yönetiminin Avrupa Birliği'nin (AB) 2035'ten itibaren benzinli ve dizel motora sahip yeni otomobillerin satışını yasaklama girişimini "asla kabul etmeyeceğini" belirtti.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Varşova yönetiminin Avrupa Birliği'nin (AB) 2035'ten itibaren benzinli ve dizel motora sahip yeni otomobillerin satışını yasaklama girişimini "asla kabul etmeyeceğini" belirtti.

Morawiecki, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, AB'nin dün aldığı kararı eleştirdi.

Yeşil enerjiyi desteklediklerinin altını çizen Morawiecki, "Polonyalı aileleri, zengin ülkelerin ve Brüksel bürokratlarının başka bir sözde ekolojik icadına karşı korumak için her şeyi yapacağız. Bunu asla kabul etmiyoruz." ifadesini kullandı.

AB Konseyi, üye ülkelerin 2035'ten itibaren otomobillere ve hafif ticari taşıtlara katı karbon emisyon standartları getirecek yasayı onayladıklarını açıkladı.

Yasaya göre, otomobil üreticileri, 2035'e kadar karbon emisyonlarını sıfırlayacak. Böylece AB ülkelerinde, söz konusu tarihten itibaren karbon salan benzinli ve dizel de dahil içten yanmalı motora sahip yeni otomobil satışı yapılamayacak.

Söz konusu direktife karşı oy kullanan tek ülke Polonya olurken, İtalya, Romanya ve Bulgaristan çekimser kaldı.