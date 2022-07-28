Polonya Başbakanı: 2022'nin Sonuna Kadar Doğalgaz Bağımsızlığına Ulaşabiliriz - Haberler

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Polonya Başbakanı: 2022'nin Sonuna Kadar Doğalgaz Bağımsızlığına Ulaşabiliriz

Polonya Başbakanı: 2022'nin Sonuna Kadar Doğalgaz Bağımsızlığına Ulaşabiliriz

VARŞOVA, 28 Temmuz (Xinhua) -- Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki Çarşamba günü, ülkesinin bu yılın sonuna kadar doğalgaz arzı seçiminde egemen hale gelebileceğini söyledi.

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VARŞOVA, 28 Temmuz (Xinhua) -- Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki Çarşamba günü, ülkesinin bu yılın sonuna kadar doğalgaz arzı seçiminde egemen hale gelebileceğini söyledi. Morawiecki bu açıklamayı konuk İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile düzenlediği ortak basın toplantısında yaptı. Morawiecki, "Polonya, Norveç'ten bir Baltık boru hattını inşa etmeye başladı, birçok boru hattı ara parçası yapımına başladı ve Swinoujscie'deki sıvılaştırılmış doğalgaz terminalimizde gaz alım kapasitesini genişletmeye karar verdi" dedi. Polonya Başbakanı, tüm bu eylemlerin "bu yılın sonuna kadar doğalgaz denilince tamamen ve gerçekten egemen olabilecekleri" bir durumla sonuçlandığını söyledi. Morawiecki, üye ülkeler arasında Salı günü varılan ve bu Ağustos'tan Mart 2023'ün sonuna kadar doğalgaz kullanımını yüzde 15 oranında azaltmayı taahhüt ettikleri doğalgaz anlaşması hakkında da yorum yaptı. Morawiecki, "Avrupa Komisyonu'nun ilk önerilerini üye devletlerin farklı koşullarını yansıtacak şekilde değiştirdik" dedi.

Xinhua / Güncel

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