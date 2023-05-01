Polonya Başbakanı, 19 yıl önce AB'ye üye olmalarıyla adaletin sağlandığını söyledi

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, ülkesinin 19 yıl önce Avrupa Birliği (AB) üyesi olduğunu belirterek, "Bu, Polonya'nın uzun süredir hak ettiği bir şeydi.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, ülkesinin 19 yıl önce Avrupa Birliği (AB) üyesi olduğunu belirterek, "Bu, Polonya'nın uzun süredir hak ettiği bir şeydi. Bazıları bunu 'Polonya'nın Avrupa'ya dönüşü' olarak adlandırdı. Tarihsel adalet yerine getirildi." dedi.

Morawiecki, Polonya'nın AB'ye katılmasının 19'uncu yılı nedeniyle düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Ukrayna ve Moldova'nın da AB'ye katılımının gündeme geldiğini anımsatan Morawiecki, "Bu AB'nin stratejik boyutunu gösteriyor. AB'nin bu şekilde tamamlanması göçün getirdiği zorluklara yanıt vermemizi de kolaylaştıracaktır." ifadelerini kullandı.

Morawiecki, bugünün aynı zamanda 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü olduğunu anımsatarak, "Bu güzel ama aynı zamanda düşündürücü bir gün. Jeopolitik bir yol ayrımındayız. Bir kriz sırasında iktidara geldik. Ukrayna'da savaş devam ediyor. Dünya çapında bu fenomenlerin daha kötü senaryolarına şahit olmamak için güçlü bir transatlantik topluluğa ihtiyacımız var. Bu, 2025'te Polonya'nın AB dönem başkanlığında önceliğimiz olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Polonya'nın 19 yıl önce AB üyesi olduğunu belirten Morawiecki, "Bu, Polonya'nın uzun süredir hak ettiği bir şeydi. Bazıları bunu 'Polonya'nın Avrupa'ya dönüşü' olarak adlandırdı. Tarihsel adalet yerine getirildi." dedi.

Morawiecki, Polonya'nın AB içindeki enerji güvenliğine de değinerek, "ABD ve AB ile işbirliği yaparak enerji güvenliğini oluşturmak istiyoruz. Bu ancak güçlü ve egemen bir devlet tarafından sağlanabilir ve biz bunu temiz enerji kaynakları ve nükleer enerji yoluyla gerçekleştirmek istiyoruz." diye konuştu.