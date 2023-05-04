Polonya, Baltık enerji altyapısının askeri korumasını artıracak

Polonya hükümeti, ülke ordusunun, Norveç'ten doğal gaz alınmasına imkan sağlayan "Baltic Pipe" boru hattı da dahil olmak üzere enerji altyapısına yönelik terör saldırılarına yanıt vermesini sağlayan yasa tasarısını onayladı.

Polonya hükümeti, ülke ordusunun, Norveç'ten doğal gaz alınmasına imkan sağlayan "Baltic Pipe" boru hattı da dahil olmak üzere enerji altyapısına yönelik terör saldırılarına yanıt vermesini sağlayan yasa tasarısını onayladı.

Polonya haber ajansı PAP'ın bildirdiğine göre, söz konusu yasayla "Baltic Pipe" boru hattının yanı sıra limanlara erişim sağlayan tesisler, açık deniz rüzgar çiftlikleri ve fiber optik ağlar ordu tarafından korunacak.

Hükümet ayrıca, ülkenin tek LNG terminalinin bulunduğu Swinoujscie limanında sahil güvenlik birimleri için kalıcı bir üs kurmayı planlıyor.

Yasa taslağının yürürlüğe gitmesi için meclis tarafından onaylanması ve cumhurbaşkanı tarafından imzalanması gerekiyor.

Polonya'nın Norveç'ten doğal gaz almasına imkan sağlayan "Baltic Pipe" boru hattı 1 Ekim'de açılmıştı.

Norveç'ten alınan doğal gazın yanı sıra LNG alımına da önem veren Polonya, enerji sepetini çeşitlendirmek amacıyla ABD ve Güney Kore ile ülkeye nükleer santraller kurulması için anlaşmalar imzalamıştı.