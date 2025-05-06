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Polonya Bakanı: Rusya, Cumhurbaşkanlığı Seçimine Eşi Benzeri Görünmemiş Müdahalelerde Bulundu

Polonya Bakanı: Rusya, Cumhurbaşkanlığı Seçimine Eşi Benzeri Görünmemiş Müdahalelerde Bulundu
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Polonya Dijital İşler Bakanı Krzysztof Gawkowski, Rusya'nın 18 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik eşi benzeri görülmemiş müdahalelerde bulunduğunu ve bu durumun siber saldırılarla desteklendiğini açıkladı.

Polonya Dijital İşler Bakanı Krzysztof Gawkowski, Rusya'nın cumhurbaşkanlığı seçimine "eşi benzeri görülmemiş bir müdahale girişiminde bulunduğunu" söyledi.

Resmi PAP haber ajansının haberine göre Gawkowski, 18 Mayıs'ta yapılacak seçim hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Gawkowski, " Polonya'daki mevcut cumhurbaşkanlığı seçimi sırasında, Rusya tarafından seçim sürecine yönelik eşi benzeri görülmemiş bir müdahale girişimiyle karşı karşıyayız." dedi.

Rusya'nın bunu hem "dezenformasyonla" hem de Polonya'nın "kritik altyapısına saldırarak" yaptığını savunan Gawkowski, Rusya destekli siber saldırılarının 2024'e kıyasla iki katına çıktığını iddia etti.

Polonya'da, yeni cumhurbaşkanının belirleneceği seçimin 18 Mayıs'ta düzenleneceği, ilk turda herhangi bir adayın yeterli oyu alamaması durumunda da ikinci tur oylamanın ise 1 Haziran'da yapılacağı açıklanmıştı.

Bakan Gawkowski, 2024'ün ilk yarısında Rusya ve Belarus destekli gruplar tarafından 400 binden fazla siber saldırıya uğradıklarını öne sürmüştü.

Rusya'nın, Romanya'da geçen yıl yapılan ve iptal edilen cumhurbaşkanlığı seçimini de etkilemeye çalıştığı iddia edilmişti.

NATO'nun doğu kanadında yer alan Polonya'da hükümetin, Rusya'nın saldırılarına karşı Ukrayna'yı desteklediği biliniyor.

Kaynak: AA / Dilara Karataş - Güncel
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