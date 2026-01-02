Polonya Başbakanı Tusk, 2026'da Avrupa'nın en güçlü ordusunu kuracaklarını söyledi

Haberler

Polonya Başbakanı Donald Tusk, ülkesinin 2026 yılı itibarıyla Avrupa'nın en güçlü ordusunu inşa etmek için çalışmalarını hızlandıracağını duyurdu. Hükümet, askeri genişleme ve büyük altyapı projelerine odaklanacak.

Polonya Başbakanı Donald Tusk, ülkesinin bu yıl Avrupa'nın en güçlü ordusunun inşasını hızlandıracağını bildirdi.

Polonya'nın kamu yayıncısı TVP, Tusk'ın 2026 yılı için beklentilerini ele aldığı açıklamasını paylaştı.

Tusk, 2026'nın Polonya'nın ivme kazanacağı bir yıl olacağına işaret ederek " Hükümet, askeri genişlemeyi hızlandırmak, büyük altyapı projelerini takip etmek ve savunma sektörü de dahil, sanayinin yeniden inşası olarak tanımlanan süreci ilerletmek için çalışmalarını sürdürecek." dedi.

Kamu alımlarında "Önce Polonya" ilkesini uygulayacaklarını aktaran Tusk, "Avrupa'nın en güçlü ordusunun inşasını hızlandıracağız. Büyük altyapı yatırımlarını hızlandıracağız." değerlendirmesini yaptı.

Tusk, 2026'da suçla mücadele konusunda daha katı bir tutum sergileyeceklerini belirterek Polonya'nın "güvenlik vahası" olduğunu ve olmaya devam edeceğini söyledi.

Küresel zorluklara rağmen Polonya'nın 2025'te ekonomik büyümede hız kazandığını ve büyük yatırımlar başlattığını ifade eden Tusk, 2026'nın da ülkesi için olumlu geçecek bir yıl olmasını temenni etti.

Kaynak: AA / Lejla Biogradlija - Güncel
