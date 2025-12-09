Haberler

Araştırma: Yaşlılarda fazla kahve tüketimi kronik ağrıları artırıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Polonya'da yapılan bir araştırma, yaşlı bireylerde fazla kahve tüketiminin kronik ağrıları artırdığını, yağlı balık tüketiminin ise ağrı yoğunluğunu azalttığını gösterdi. Araştırma, 60-88 yaş arasındaki 205 kişi üzerinde gerçekleşti.

Polonya'da yapılan araştırma, yaşlılarda fazla kahve tüketiminin kronik ağrıların artmasına, daha fazla balık tüketiminin ise ağrı yoğunluğunun azalmasına yol açtığını ortaya koydu.

The Independent gazetesinde yer alan habere göre, Polonya'daki Nicolaus Copernicus Üniversitesinden akademisyenler, kahve ve balık tüketiminin ağrıya etkisine ilişkin araştırma yaptı.

Araştırmada, iki yıl boyunca 60 ila 88 yaşlarındaki 205 sağlıklı yetişkine balık ve kahve tüketimleri ile 10 puanlık ölçek üzerinden ağrı yoğunlukları soruldu.

Kahve tüketimini artıranlarda, azaltanlara kıyasla ağrı yoğunluğunda 6.56 puanlık artış görülürken, yağlı balık tüketimini artıranların kronik ağrı yoğunluğunda 4.45 puanlık azalma belirlendi.

Öte yandan, araştırmanın sonuçlarının yorumlanmasında "dikkatli" olunması ve varılan sonuçları doğrulamak için yeni araştırmalar gerektiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Bekir Aydoğan - Güncel
Uyuşturucu soruşturması büyüyor! Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve 3 kişi gözaltında

Spikerlerin ardından ünlü gazeteci de gözaltına alındı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mustafa Sandal, nafaka ödemiyor iddialarına dekontla yanıt verdi

Mustafa Sandal, iddiaya dekontu paylaşarak yanıt verdi
14 yaşındaki kız evine dönmedi, yakınları 'taciz' iddiasıyla arkadaşının ailesine saldırdı

Mahalleyi karıştıran iddia! Evi basıp aileye tekme tokat saldırdılar
Erzurum'da Ülkücü gençlerin çektikleri video olay oldu

Ülkücü gençlerin videosu olay oldu
Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'a çoklu organ yetmezliği tanısı kondu

Yoğun bakımdaki CHP'li belediye başkanından kötü haber
Mustafa Sandal, nafaka ödemiyor iddialarına dekontla yanıt verdi

Mustafa Sandal, iddiaya dekontu paylaşarak yanıt verdi
Galatasaray'da hayal kırıklığıydı, gittiği yerde kral oldu! Brezilya'da Vinicius fırtınası

Galatasaray'da kaleyi dahi tutturamıyordu, gittiği yerde kral oldu
Bakan Tunç'un kürsüden teşekkür ettiği Milletvekili Keleş: Bizim için büyük bir motivaston kaynağı oldu

Bakan Tunç'tan Milletvekili Keleş'e kürsüden teşekkür
Baba ve oğlunu vurduktan sonra yakmıştı! Hedef saptırmak için bakın ne yapmış

Baba-oğlu vurup yakmıştı! Hedef saptırmak için bakın ne yapmış
Ergin Ataman'dan flaş itiraf: Her gece yatarken onu düşünüyorum

Ergin Ataman'dan flaş itiraf: Her gece yatarken onu düşünüyorum
Türkiye'nin yanı başında sıcak saatler! 80 bin kişilik ordu teyakkuza geçti

Türkiye'nin yanı başında sıcak saatler! 80 bin kişilik ordu teyakkuza geçti
Vaizler 2026 yılında ne kadar maaş alacak? Hesaplama yapıldı

Hesaplama yapıldı: İşte vaizlerin 2026 yılında alacağı maaş
Kesik baş cinayetinde tüyler ürperten detaylar! Sır perdesi aralanıyor

Kesik baş cinayetinde tüyler ürperten detaylar! Sır perdesi aralanıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Felaketi yaşıyoruz' demişti! TÜİK endişelendiren rakamları paylaştı

Erdoğan "Felaketi yaşıyoruz" demişti! Korkutan rakamlar açıklandı
title