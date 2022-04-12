Polonya-Almanya Cumhurbaşkanları Varşova'da bir araya geldi

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, ülkesini ziyaret eden Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile başkent Varşova'da bir araya geldi.

İki lider, Rusya-Ukrayna Savaşı dahil bölgesel yardım konularının ele alındığı görüşmeden sonra ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Duda, ortak basın toplantısında, "Rus yönetiminin saldırganlığına karşı caydırıcı yaptırımların yanı sıra Rusya'ya karşı üstünlük sağlayacak yaptırımların da uygulanması gerektiğini" dile getirdi.

Ayrıca Ukraynalılar için destek fonlarına atıfta bulunan Duda, "Avrupa Birliği içinde birçok sorunun finansal olarak desteklenmesine yardımcı olacak özel fonların kurulmasına destek sağlayacak olumlu bir adım atılırsa, minnettar olacağız." dedi.

Duda, Cumhurbaşkanı seçilmesinden sonra Polonya'ya ilk ziyaretini gerçekleştiren Steinmeier'a, "Sayın Cumhurbaşkanı, görevde olmanızdan ve bizi ziyaret etmenizden dolayı çok memnunum. Kendisi çok deneyimli bir politikacıdır." ifadelerini kullandı.

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier da yaptığı açıklamada, "Bu savaş altı haftadır sürüyor, daha fazla acı getiriyor. Almanya ve Polonya omuz omuza Ukrayna için dayanışma halinde." dedi.

Ayrıca Steinmeier, organize ettikleri yardımlardan dolayı Polonya'ya saygı ve şükranlarını iletti.