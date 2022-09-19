Polonya, AB'nin Macaristan'a sağladığı fonlarda kesintiye gitmesine karşı

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Avrupa Birliği (AB) kurumları tarafından, Macaristan dahil herhangi bir üye devlete sağlanan fonları kesmek için yapılan "yasa dışı" girişimlere karşı çıkacaklarını söyledi.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Avrupa Birliği (AB) kurumları tarafından, Macaristan dahil herhangi bir üye devlete sağlanan fonları kesmek için yapılan "yasa dışı" girişimlere karşı çıkacaklarını söyledi.

Polonya ulusal haber ajansı PAP'taki habere göre, AB'nin, Macaristan'a sağladığı 7,5 milyar avroluk fonun askıya alınmasını değerlendirmesine ilişkin Morawiecki, "herhangi bir üye devleti yasa dışı olarak fonlardan yoksun bırakma niyetinde olan AB kurumlarının her türlü eylemine şiddetle karşı çıktıklarını" ifade etti.

Polonya'nın güneyine yaptığı gezide konuşan Morawiecki, AB fonlaması konusunda Macaristan'la dayanışma içinde olduklarını ifade etti.

Başbakan Morawiecki ayrıca Komisyonun bütçeden sorumlu üyesi Johannes Hahn'ın, Polonya'ya yönelik AB Kurtarma Fonu'nun operasyonel programıyla ilgili olarak finansman koşulluluk mekanizması ve çekişme arasında bir bağlantı olmadığını kabul eden açıklamasına da işaret etti.

Morawiecki, bunun Polonya'nın koşulluluk mekanizmasının AB Kurtarma Fonu için geçerli olmadığı yönündeki görüşünü teyit ettiğini ve bu nedenle söz konusu mekanizmanın, AB fonlarının kullanımına ilişkin hakkında herhangi bir usulsüzlük raporu bulunmayan Polonya'ya karşı kullanılma tehlikesinin bulunmadığını söyledi.

Avrupa Komisyonu, dün yaptığı açıklamada, Macaristan'da yolsuzluk ve hukukun üstünlüğüne ilişkin endişeler nedeniyle AB bütçesinden sağlanan yaklaşık 7,5 milyar avroluk fonun askıya alınmasına yönelik koşulluluk mekanizmasının devreye sokulmasının Avrupa Konseyi tarafından onaylanmasını teklif etmişti.

Macaristan'ın AB Kurtarma Fonları halihazırda bloke edilmiş durumda ancak AB'nin yedi yıllık bütçesinden gelecek 7,5 milyar avroluk ek kesintinin Macaristan için ciddi bir mali darbeye neden olacağı düşünülüyor.

Macaristan, demokrasi ile hukukun üstünlüğü gibi ilkelerde gerileme olduğu gerekçesiyle bir süredir AB tarafından eleştiriliyordu.

AB Komisyonu da 27 Nisan'da AB fonlarının kötüye kullanılmasına ilişkin uzun süredir devam eden endişeler nedeniyle Macaristan'a karşı bütçeden pay verilmesini şarta bağlayan prosedürü başlattığını duyurmuştu.