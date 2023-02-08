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Polonya, 500 HIMARS roket sistemi alımının ABD tarafından onaylandığını bildirdi

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Polonya, 500 HIMARS roket sistemi alımının ABD tarafından onaylandığını bildirdi

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, ABD'nin Varşova'ya yaklaşık 500 HIMARS çoklu roketatar sisteminin satışını onayladığını bildirdi.

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, ABD'nin Varşova'ya yaklaşık 500 HIMARS çoklu roketatar sisteminin satışını onayladığını bildirdi.

Blaszczak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu onayla Polonya topçularına büyük takviye yapılacağını kaydetti.

Fiyat görüşmelerine başlanacağını belirten Blaszczak, " Abd Dışişleri Bakanlığı, Polonya'ya yaklaşık 500 HIMARS çoklu roketatar sisteminin satışını onayladı. Mühimmat da alacağız." ifadelerini kullandı.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki 30 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Polonya'nın bu yıl gayrisafi yurt içi hasılasının yüzde 4'ünü savunmaya ayıracağını belirterek, bunun NATO üyesi ülkeler içindeki en yüksek pay olabileceğini söylemişti.

Polonya, geçen yıl ABD'den Abrams tankları ve HIMARS çoklu roketatar sistemleri ve Güney Kore'den obüsler, tanklar ve jetler dahil olmak üzere bir dizi büyük ölçekli askeri alım için anlaşma imzalamıştı.

Kaynak: AA / Güncel

ABD Dışişleri Bakanlığı Twitter Varşova Polonya Güncel Haberler

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