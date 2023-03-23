Polonya 2022'de Ukrayna'ya 6,9 Milyar Dolarlık Yardımda Bulundu

VARŞOVA, 23 Mart (Xinhua) -- Polonya Maliye Bakanı Magdalena Rzeczkowska, ülkesinin geçen yıl Ukrayna'ya yaptığı yardımın Polonya'nın gayrisafi yurtiçi hasılasının (GSYİH) yüzde 1'ine eşit olduğunu söyledi.

VARŞOVA, 23 Mart (Xinhua) -- Polonya Maliye Bakanı Magdalena Rzeczkowska, ülkesinin geçen yıl Ukrayna'ya yaptığı yardımın Polonya'nın gayrisafi yurtiçi hasılasının (GSYİH) yüzde 1'ine eşit olduğunu söyledi.

Polonya, Rusya- Ukrayna çatışmasının başlangıcından bu yana milyonlarca Ukraynalıya sınırlarını açarak bir dizi yardım planı başlatmıştı.

Rzeczkowska Radyo Zet'e Çarşamba günü verdiği demeçte, " Ukrayna'ya yardım etmenin maliyeti, Polonya'nın GSYİH'sinin yaklaşık yüzde 1'i, yani yaklaşık 30 milyar zloti (6,9 milyar ABD doları)" dedi.

Bakan, yardımların Polonya'nın merkezi bütçesinden, yerel yönetim bütçelerinden ve ordu bütçesinden karşılandığını söyledi.

Polonya İstatistik Kurumu tarafından Ocak ayında açıklanan ön tahmine göre, ülkenin reel GSYİH'si 2022'de bir önceki yıla göre yüzde 4,9 oranında arttı.

Maliye Bakanı Rzeczkowska ayrıca Polonya'da yaklaşık 780.000 Ukrayna vatandaşının çalıştığını ve bunların bir kısmının ülkede iş kurduğunu belirterek, "Dolayısıyla bir bakıma Polonya ekonomisinin büyümesine de katkıda bulunuyorlar" dedi.