Polonya 1.400 Askeri Araç Alımına Yönelik Sözleşme İmzaladı

VARŞOVA, 1 Mart (Xinhua) -- Polonya hükümeti, ülkenin savunma yeteneklerini artırma amacıyla Pazartesi günü yerli silah üreticisi Huta Stalowa Wola ile yaklaşık 1.000 piyade saldırı aracı (IFV) ve yaklaşık 400 adet refakat aracı teslimatına yönelik bir çerçeve sözleşmesi imzaladı.

VARŞOVA, 1 Mart (Xinhua) -- Polonya hükümeti, ülkenin savunma yeteneklerini artırma amacıyla Pazartesi günü yerli silah üreticisi Huta Stalowa Wola ile yaklaşık 1.000 piyade saldırı aracı (IFV) ve yaklaşık 400 adet refakat aracı teslimatına yönelik bir çerçeve sözleşmesi imzaladı.

İmza töreninde konuşan Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, ilk dört Borsuk (Polonyacada "porsuk") marka IFV'nin yıl sonuna kadar teslim edileceğini söyledi. Bu araçlar, kademeli olarak Sovyet döneminden kalma BWP-1 marka IFV'lerin yerine geçecek.

"Polonya Silahlı Kuvvetleri'nin en kısa sürede yeni IFV'lere kavuşacağını umuyorum" diyen Blaszczak, "Polonya Silahlı Kuvvetleri'nin şu ana kadar kullandığı IFV'lerin zamanının dolduğunu, artık Borsuk IFV döneminin başladığını" sözlerine ekledi.

Sözleşme, IFV'lerin yanı sıra keşif, komuta, yaralı tahliyesi, teknik destek ve kontaminasyon tespit araçlarını da kapsıyor.

2022'den bu yana Polonya, yerli üreticilerle ateşli silahlar ve havan topları, ABD'li satıcılarla Abrams tankları ile HIMARS roket sistemleri ve Güney Kore ile tanklar, havan topları ve hafif savaş uçaklarına yönelik büyük sözleşmeler imzaladı.

Geçen Temmuz ayında Blaszczak, ülkesinin Avrupa'da Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü üyeleri arasındaki en güçlü kara kuvvetlerini kurmayı amaçladığını söylemişti.