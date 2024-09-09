Polonez Fabrikası İşçilerine Polis Müdahalesi

(İSTANBUL)- Sendikalı oldukları için işten atılan ve 53 gündür eylemlerini sürdüren Polonez fabrikası işçileri, bu sabah fabrikaya giden yolu kapattı. Eylemlerini yolda sürdüren işçilere polis müdahale etti. Sert müdahale sırasında yaralanan ve fenalaşan işçiler oldu.

Çatalca'daki Polonez fabrikasında çalışan 145 işçi, Tek Gıda-İş Sendikası'na üye oldukları için işten atılmıştı. 53 gündür eylem yapan işçiler, eylemlerini fabrikanın Ataşehir'deki genel müdürlük binası önüne taşımıştı.

İşçiler, bu sabah fabrikanın önünde eylemlerini sürdürdü. Fabrikaya giden yolu kapatan işçiler, "Bu daha başlangıç, mücadeleye devam", "Yağmur çamur yağsa da kış kıyamet kopsa da direneceğiz", "Direne direne, direnişten zafere" sloganları attı. Yolu açmaları uyarısında bulunan güvenlik güçleri, görüşmeler devam ederken kadınlı erkekli işçi grubuna müdahale etti. Müdahale sırasında yaralanan ve fenalaşan işçiler oldu. Bölgede işçilerin bekleyişi ve gerginlik sürüyor.