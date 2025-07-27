Politikada Önemli Gelişmeler ve Sportif Hazırlıklar Devam Ediyor

6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/13.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "2026-2027 yıllarını kapsayan 8. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri" kapsamındaki hazırlık toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/11.00)

2- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, yangından etkilenen Bursa'nın Gürsu ilçesine bağlı Karahıdır köyüne ziyarette bulunacak.

(Bursa/10.15)

3- CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/10.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, temmuz ayına ilişkin sektörel enflasyon beklentilerini açıklayacak.

(İstanbul /10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in ateşkesi bozarak kalıcı işgal hedefiyle Gazze Şeridi'ne düzenlediği şiddetli saldırıların yansımaları ve yardımların girişini engellemesi sonucu yaşanan insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- A Milli Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında kamp çalışmaları için İtalya'nın Bormio kentine gidecek.

(İstanbul/14.00)

2- UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile Polonya'da karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürecek.

(İstanbul/10.00)

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