Politika ve Ekonomi Gündemi: Önemli Toplantılar ve İstatistikler

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920 1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek. (Ankara/10.30) 2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen için Teşvikiye Camisi'nde düzenlenecek cenaze törenine katılacak. (İstanbul/17.12) YASAMA YÜRÜTME SİYASET 1- İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Spor Güvenliği Değerlendirme Toplantısı'na katılacak, öncesinde bir konuşma gerçekleştirecek. Bakan Yerlikaya, 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2025) ASELSAN standı önünde, kolluk güçlerince kullanılan yerli ve milli yaka kameralarıyla ilgili basın açıklaması yapacak. (İstanbul/10.00/14.30) 2- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek. (Ankara/13.00) 3- CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Ankara Bölge İdare Mahkemesi'ne Proje Okul Yönetmeliği'nin iptali ve yürütmenin durdurulması için başvuru yapacak. (Ankara/10.00) EKONOMİ FİNANS 1- Hazine ve Maliye Bakanlığı, bir devlet tahvili ve bir kira sertifikasının doğrudan satışını yapacak. (Ankara) 2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mayıs ayına ilişkin finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerini açıklayacak. (İstanbul/14.30) 3- Türkiye İstatistik Kurumu, yılın ilk çeyreğine ilişkin hanehalkı yurt içi turizm istatistiklerini yayımlayacak. (Ankara/10.00) DÜNYA DİPLOMASİ 1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, El Salvador Dışişleri Bakanı Alexandra Hill ile bir araya gelecek. (Ankara) 2- ?Suriye'nin Süveyda ilinde sağlanan ateşkesin uygulama süreci takip ediliyor. (Süveyda/Şam) 3- İsrail'in ateşkesi bozarak kalıcı işgal hedefiyle Gazze Şeridi'ne düzenlediği şiddetli saldırıların yansımaları ve yardımların girişini engellemesi sonucu yaşanan insani krize ilişkin gelişmeler izleniyor. (Gazze/Kudüs) GÜNCEL 1- Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ile Ürdün Haşimi Krallığı Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanı Azmi Mahafzah, YÖK'te, Yükseköğretim Alanında İş Birliğine Yönelik Mutabakat Zaptı İmza Töreni'ne katılacak. (Ankara/10.00) SPOR 1- Spor Güvenliği Değerlendirme Toplantısı, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç ve kulüp başkanlarının katılımıyla Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak. (İstanbul/10.00) 2- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci ön eleme turunda ilk maçlar oynanacak. 3- UEFA Konferans Ligi'nde 2. eleme turu mücadelesi tek maçla başlayacak. 4- Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'nın Windischgarsten bölgesinde devam edecek. 5- Fenerbahçe Futbol Takımı, yeni sezon öncesi kamp çalışmalarını Portekiz'de sürdürecek. (Albufeira) *** Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.